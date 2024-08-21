Венгрия ужесточила правила для беженцев из Украины. Без крыши над головой могут остаться тысячи людей

Положение этих людей усугубляется тем, что у многих из них двойное гражданство Украины и Венгрии, что не позволяет им претендовать на статус беженца и пособия в других странах Евросоюза, отмечает наш корреспондент в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Власти Венгрии также отказываются предоставить Украине военную помощь и не раз выступали против выделения такой поддержки от Европейского союза и НАТО.

Штраф за миграционную политику

Кроме того, Венгрия крайне неохотно принимает беженцев и мигрантов из других стран мира.

В июне Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за несоблюдение политики приема беженцев, принятой во всем блоке.

Европейский суд признал незаконным принятое в 2020 году решение Будапешта, согласно которому разрешение на въезд в страну выдавалось только тем, кто подал заявку на получение статуса беженца в посольствах страны за пределами ЕС.

Венгрия заняла жесткую позицию в отношении мигрантов, после того как в 2015 году в страну прибыло более миллиона беженцев, в основном из раздираемой войной Сирии.

Венгерские власти возвели на границе заграждения, пытаясь остановить основную массу мигрантов.

Согласно законодательству ЕС, любой человек, бегущий от преследования в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой и не может быть выслан обратно на родину, если для него там велик риск попасть в заключение, подвергнуться пыткам или потерять жизнь.