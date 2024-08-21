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Венгрия ужесточила правила для беженцев из Украины. Без крыши над головой могут остаться тысячи людей

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BBC
Сразу после начала войны Венгрия приняла сотни тысяч украинских беженцев
Сразу после начала войны Венгрия приняла сотни тысяч украинских беженцев Фото: BBC News

​В Венгрии вступило в силу решение правительства, по которому право на государственную помощь могут получать только беженцы из районов Украины, непосредственно пострадавших от российского вторжения. В результате тысячи украинских беженцев в Венгрии могут остаться без крыши над головой или будут вынуждены вернуться на родину.

Сейчас в список, составленный венгерскими властями, входят 13 регионов Украины, где идут (или шли) боевые действия: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Автономная Республика Крым с Севастополем и Киевская область с Киевом. Каждый месяц этот список будет обновляться.

Как передает корреспондент Би-би-си в Венгрии Ник Торп, в Венгрии получили убежище 31 тыс. граждан Украины, однако пока неясно, какое именно число этих людей могут лишиться государственной помощи.

Новые правила заменят систему, которая начала действовать с 2022 года, вскоре после начала российского вторжения.

Тогда Венгрия, далеко не самая крупная европейская страна, приняла сотни тысяч беженцев из Украины. При этом Будапешт предоставил украинцам право на субсидированное жилье и социальные пособия.

Теперь эти привилегии оставят только за теми, кто приехал из регионов, пострадавших от войны.

Это не означает автоматического выселения всех остальных беженцев, однако с 21 августа владельцы жилья прекращают получать субсидии от государства на размещение других категорий.

Как утверждают венгерские правозащитники, в самом уязвимом положении окажутся представители цыганских общин из Закарпатья, многие из которых по-прежнему живут во временных приютах на территории Венгрии. Теперь такие приюты могут быть закрыты.

Положение этих людей усугубляется тем, что у многих из них двойное гражданство Украины и Венгрии, что не позволяет им претендовать на статус беженца и пособия в других странах Евросоюза, отмечает наш корреспондент в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Власти Венгрии также отказываются предоставить Украине военную помощь и не раз выступали против выделения такой поддержки от Европейского союза и НАТО.

Штраф за миграционную политику

Кроме того, Венгрия крайне неохотно принимает беженцев и мигрантов из других стран мира.

В июне Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за несоблюдение политики приема беженцев, принятой во всем блоке.

Европейский суд признал незаконным принятое в 2020 году решение Будапешта, согласно которому разрешение на въезд в страну выдавалось только тем, кто подал заявку на получение статуса беженца в посольствах страны за пределами ЕС.

Венгрия заняла жесткую позицию в отношении мигрантов, после того как в 2015 году в страну прибыло более миллиона беженцев, в основном из раздираемой войной Сирии.

Венгерские власти возвели на границе заграждения, пытаясь остановить основную массу мигрантов.

Согласно законодательству ЕС, любой человек, бегущий от преследования в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой и не может быть выслан обратно на родину, если для него там велик риск попасть в заключение, подвергнуться пыткам или потерять жизнь.

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