Какие важные изменения принесет новый учебный год?

С сентября во всех средних школах будет введен обязательный урок по государственной обороне, в свою очередь социальные знания и историю в дальнейшем будут изучать отдельно.

Продолжается переход на латышский язык, и с нового учебного года только на латышском языке будут учиться не только 1-е, 4-е и 7-е классы, но и 2-е, 5-е и 8-е классы.

Изменится и порядок оценки: у учеников будет два вида оценивания - ежедневное или формативное и итоговое или суммирующее.

Больше не будет возможности переписывать проверочные работы. Вместо этого можно будет улучшить оценку, сдав комбинированную проверочную работу в конце учебного года.

Тем, кто будет в конце учебного года сдавать экзамены, нужно принять во внимание, что на уровне основной школы надо будет набрать по меньшей мере 15%, а на уровне средней школы - уже 20%.

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