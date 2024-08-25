Мускулистому мужчине повезло в жизни – у него дорогие машины, красивые девушки, им восхищаются, любят, завидуют. Внушительные мускулы и "шесть кубиков" – путь к успеху, деньгам, карьере, статусу. Если у вас нет красивого загорелого тела с рельефными мышцами, вы никто. Бледный, с заплывшей талией, выделяющимся животом. Неудачник! Все больше и больше мальчиков и молодых людей одержимы своим телом. Их одержимость – не метафора, а болезнь – тяжелая, трудно поддающаяся лечению. Молодые люди обращаются к специалисту редко и в тяжелом состоянии, поскольку не только скрывают свою зависимость, но зачастую это не замечают и врачи.

Стереотип о том, что расстройства пищевого поведения – анорексия, булимия, компульсивное переедание, – связанные с воображаемым идеалом красоты, являются болезнями девушек и женщин, не соответствует действительности. Все больше и больше парней страдают расстройствами пищевого поведения. Эта тенденция затрагивает и Латвию, считают специалисты Детской клинической университетской больницы (BKUS). В западном мире количество девочек и женщин, страдающих расстройствами пищевого поведения, остается постоянным, однако среди мальчиков число этих психических расстройств растет. В Латвии их зачастую не признают не только молодые люди и их родители, но и врачи.

Специфическим заболеванием мальчиков является мышечная дисморфия, или бигорексия, которая, как и анорексия, проявляется неадекватным восприятием строения своего тела. Парень постоянно страдает от того, что его тело недостаточно крупное, сильное, мускулистое, сексуальное. Он употребляет стероиды и все свободное время проводит в тренажерном зале, где наращивает мышцы. Всегда недостаточно.