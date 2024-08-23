"Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" Как Апти Алаудинов стал голосом Кремля в курском кризисе

17 марта 2022 года Рамзан Кадыров опубликовал фото с Алаудиновым и подписью: «дорогой брат» отправляется в Украину «во главе тысячи добровольцев» из Чечни. Мнения по поводу этой новости разделились: одни считали, что так Апти Алаудинов вернул себе расположение Кадырова, другие склонялись к тому, что Кадыров выбирал по принципу «кого не жалко».

«Он сам не понимает, что несет чушь»

Как говорит главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов (и издание, и он сам признаны в России «иностранными агентами»), «с 2019 года Алаудинов находился в такой интересной опале, когда фактически он не работал, но, как рассказал источник «Кавказскому узлу», с поста замглавы МВД официально был уволен только весной 2021 года. Это было оформлено как федеральное решение, а добивались этого чеченские власти. Так что его возвращение связано с тем, что в России называют СВО. На мой взгляд, в Кремле считают полезным, чтобы были чеченцы на слуху, с влиянием, но при этом не из ближайшего круга Кадырова».

Уже в апреле 2022 года Алаудинов фотографировался с главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником в Рубежном после того, как его оккупировали российские войска. Спустя три месяца Кадыров назначил Алаудинова секретарем Совбеза Чечни и после этого начал представлять его в своем телеграм-канале не как своего помощника, а как командира спецназа «Ахмат».