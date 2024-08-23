На протяжении двух последних недель главным российским спикером по кризисной ситуации в Курской области, где ВСУ заняли больше тысячи квадратных километров российской территории, стал командир чеченского спецназа "Ахмат" и замначальника военно-политического управления российских вооруженных сил Апти Алаудинов, который ежедневно рассказывает о том, как ситуация "стабилизируется".
"Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" Как Апти Алаудинов стал голосом Кремля в курском кризисе
Почему у властей России не нашлось другого человека, который объяснял бы гражданам, что происходит на занятых российских территориях, рассказывает Русская служба Би-би-си.
У генерала все стабильно
«Я по второй чеченской кампании хорошо знал Апти Алаудинова. Но я с ним уже много лет не поддерживаю никаких отношений, связи. Помню его старшим лейтенантом, когда я был майором. Толковый, умный, можно даже сказать, талантливый», — 9 сентября 2022 года бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков-Гиркин вел свой очередной стрим, посвященный контрнаступлению украинской армии в Харьковской области. К тому моменту Гиркин стал интернет-мемом из-за своих постоянных призывов провести в России мобилизацию и попытки под чужим именем пробраться через Крым на передовую.
За несколько дней наступательных действий ВСУ тогда вернули под свой контроль правобережье реки Оскол, освободили города Балаклея, Волчанск, Купянск, Изюм, Лиман, а российское министерство обороны после нескольких дней молчания признало потерю более чем 8000 кв. км, назвав произошедшее «перегруппировкой».
Своего знакомого по второй чеченской кампании Игорь Стрелков вспомнил неслучайно. Пока российские военные стремительно отступали из Харьковской области, командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российская армия на самом деле заманивает противника в ловушку, чтобы потом решительным ударом нанести ему полное военное поражение, разгромить его в чистом поле, введя резервы со стороны Белгорода, и пойти в контрнаступление на Харьков.
«Это озвучил не я, а генерал Росгвардии, военной тайны я тут не открываю», — оговорился на всякий случай Стрелков, подчеркнув, что лишь цитирует официального российского военного спикера.
Спустя два месяца, когда генерал Сергей Суровикин принял «непростые решения», а российская армия оставила Херсон, генерал Алаудинов в эфире пропагандистской телепередачи «Соловьев LIVE» объяснял происходящее тем, что перед началом российского вторжения в Украину якобы готовилось нападение на Россию силами Украины: «Сатанинский план по развалу России привел к началу СВО, — объяснил командир спецназа «Ахмат» выход российской армии из Херсона. — Мы воюем не с Украиной, а с блоком НАТО».
Для тех, кто мог усомниться в его словах, на следующий день он пояснил уже в своем телеграм-канале: «Суровикин — это Суворов нашего времени! Мы не говорим ничего просто так, во что не верим сами, а если говорим, значит отвечаем за свои слова. Херсон мы взяли один раз и вернем обратно и не только его».
К августу 2024 года Херсон остается под контролем ВСУ, а война перекинулась на российскую территорию.
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С первого дня кризиса в Курской области Алаудинов выступает как едва ли не главный российский военный спикер по этой теме. 6 августа, в день, когда ВСУ пересекли границу, он предлагал брать попкорн и наблюдать, как «наши уничтожают противника», 8 августа рассказывал, что «ситуация не критическая», 10-го — что «мы максимально контролируем ситуацию, 11-го — «ситуация потихоньку стабилизируется», 13-го — «обстановка взята под контроль», 14-го — «мы завершили блокирование противника», а 18-го — «противник остановлен». Все это время ВСУ занимали все новые и новые населенные пункты на российской территории.
«Делай, что хочешь, и убивай, кого хочешь»
В декабре 2013 года чеченское ТВ показало сюжет, в котором заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов, за год до этого ставший в 38 лет самым молодым генералом полиции в России, инструктирует в Урус-Мартане подчиненных, как им надо бороться с теми, кого глава Чечни Рамзан Кадыров считает своими врагами: «Клянусь ниспосланным Кораном, если есть хоть малейшее сходство с ваххабитами, я лично взял это на себя, я лично сказал косить. Кого можно посадить — сажай. Если есть возможность что-то подбросить, что-нибудь в карман, — подбрасывай. Делай, что хочешь, и убивай, кого хочешь. Правитель сказал это делать, и я это поддерживаю».
Во время Первой чеченской войны Апти Алаудинов потерял близких родственников — отца и брата. Как и его семья, он был на стороне федеральных сил уже тогда, когда Ахмат Кадыров сражался на стороне Ичкерии.
«Чеченские федеральные силовики, которые никогда не поддерживали боевиков и воевали на стороне России либо перешли на сторону России еще до того, как это сделал отец Кадырова, для Рамзана Кадырова были конкурентами в борьбе за власть. Причем в сложный период между 2004-м и 2007 годом, когда для Кадырова каждый день мог закончиться смертью», — говорит эксперт по региону, долгое время работавший в Чечне, но попросивший об анонимности в целях безопасности. Это был период борьбы за власть между президентом Алу Алхановым, которого поддерживали чеченцы, воевавшие на стороне федералов, и Рамзаном Кадыровым, за которым стояли попавшие под амнистию чеченские боевики.
Апти Алаудинов был одним из первых людей, которые поддержали даже не Ахмата Кадырова, а самого Рамзана — это произошло в 2006 году, когда Кадыров-младший фактически захватил власть в республике.
Апти Алаудинов, как и нынешний председатель правительства Чечни Магомед Даудов, имеет репутацию человека, которого не беспокоят права простых чеченцев. Алаудинов находится в «списке Магнитского» за причастность к избиению и пыткам Руслана Кутаева в 2014 году, когда-то занимавшего пост вице-премьера по отношениям с Россией в правительстве Аслана Масхадова. В те годы про Алаудинова говорили как про человека без своего мнения, во всем слушающего Рамзана Кадырова.
«Хотя по уровню насилия в прошлом он равен Магомеду Даудову, в Чечне Алаудинова не так сильно боятся», — говорит собеседник Би-би-си, эксперт по Чечне.
В 2019 году Рамзан Кадыров проводил масштабную чистку в рядах чеченской элиты после информации о заговоре против главы республики. Досталось тогда и Апти Алаудинову: издание Baza утверждало, что конфликт возник после вечеринки, во время которой пьяный Алаудинов якобы дал подзатыльник портрету Рамзана и шутил над главой региона с другими гостями.
Реальной причиной, скорее всего, стала отставка мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, который был так недоволен произошедшим, что обзвонил своих знакомых — региональных силовиков, которые во время чеченских кампаний воевали на стороне федералов, и обсудил с ними произвол Кадырова. Прослушка этих разговоров, вероятно, попала в руки к Кадырову, и всех, с кем говорил Темирбаев, задержали.
В чеченском сегменте WhatsApp тогда ходили слухи, что Апти Алаудинов не просто задержан — его могли пытать, а потом уволили.
Но уже на следующий день Алаудинов, развалившись на диване, записывал видеоопровержение: «Я никогда в жизни не был предателем и ни за какие блага этого мира не повернулся бы спиной к Рамзану Ахматовичу Кадырову». Подобные «опровержения» для Чечни — лишний повод удостовериться, что слухи были не беспочвенны.
Журналистка Елена Милашина, специализирующаяся на Чечне, тогда заметила, что никто из элиты, еще недавно поздравлявшей Алаудинова «с такой ерундой, как вручение диплома по окончании каких-то курсов повышения квалификации», не вспомнил о дне рождения «дорогого брата» Апти.
Это был далеко не первый конфликт Алаудинова с Рамзаном Кадыровым. Еще в 2016 году Кадыров собирался уволить замминистра, но каждый раз Алаудинов возвращался в свой кабинет. Эксперт по чеченской политике, с которым поговорила Би-би-си, объясняет это тем, что иммунитет, который Кадыров распространил на свое окружение, в итоге ограничивал его: из-за публичности этих людей и из-за того, что о конфликте узнали журналисты, приближенных сложно было даже уволить.
Чеченский правозащитник Оюб Титиев, сам прошедший через чеченскую тюрьму, говорил, что, хотя Алаудинов оставался в должности замминистра, фактически он даже не появлялся на работе и был отстранен от дел.
Его официально уволили только весной 2021 года, после чего Алаудинов переехал в Москву, где жил до марта 2022-го, особо не появляясь в публичном пространстве.
17 марта 2022 года Рамзан Кадыров опубликовал фото с Алаудиновым и подписью: «дорогой брат» отправляется в Украину «во главе тысячи добровольцев» из Чечни. Мнения по поводу этой новости разделились: одни считали, что так Апти Алаудинов вернул себе расположение Кадырова, другие склонялись к тому, что Кадыров выбирал по принципу «кого не жалко».
«Он сам не понимает, что несет чушь»
Как говорит главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов (и издание, и он сам признаны в России «иностранными агентами»), «с 2019 года Алаудинов находился в такой интересной опале, когда фактически он не работал, но, как рассказал источник «Кавказскому узлу», с поста замглавы МВД официально был уволен только весной 2021 года. Это было оформлено как федеральное решение, а добивались этого чеченские власти. Так что его возвращение связано с тем, что в России называют СВО. На мой взгляд, в Кремле считают полезным, чтобы были чеченцы на слуху, с влиянием, но при этом не из ближайшего круга Кадырова».
Уже в апреле 2022 года Алаудинов фотографировался с главой самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником в Рубежном после того, как его оккупировали российские войска. Спустя три месяца Кадыров назначил Алаудинова секретарем Совбеза Чечни и после этого начал представлять его в своем телеграм-канале не как своего помощника, а как командира спецназа «Ахмат».
К началу лета 2022 года на базе университета спецназа в Гудермесе началась вербовка тысяч добровольцев из всех российских регионов для отправки на фронт в Украину — это направление работы возглавил именно Алаудинов. За что в августе того года получил звание Героя России. Активная вербовка добровольцев в Гудермесе позволила Рамзану Кадырову осенью того же года, когда в России была объявлена мобилизация, заявить, что его республика перевыполнила план по поставкам людей в войска, так что проводить мобилизационные предприятия в регионе он не будет.
Осенью 2022 года отряды «Ахмата» воевали на Херсонском направлении. Именно тогда про Алаудинова вспомнил и начал комментировать его высказывания Игорь Стрелков. А в начале февраля 2023 года Кадыров заявил о попытке отравления своего помощника.
16 февраля Алаудинова в госпитале навестил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который в тот момент уже вступил в открытый конфликт с министерством обороны и жаловался на то, что его наемников не снабжают в нужном количестве боеприпасами. Алаудинов пообещал передать вагнеровцам некоторое количество мин. А Кадыров написал так: «Встреча двух Героев России не прошла без своей изюминки. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой с логотипом ЧВК „Вагнер“ в символическом футляре для музыкального инструмента. Апты Аронович с большим удовольствием принял презент от своего боевого товарища и искренне поблагодарил Евгения Викторовича за новую единицу табельного оружия».
Когда в июне 2023 года Пригожин устроил свой «марш справедливости» на Москву, колонна бойцов «Ахмата» построилась под телекамеры и отправилась, в свою очередь, в сторону захваченного в тот момент Ростова-на-Дону, объявив, что остановят мятежников. До Ростова ахматовцы, правда, так и не доехали, потерявшись где-то по пути, что не помешало Алаудинову, когда мятеж уже завершился, рассказать в эфире телеканала «Россия-1», что его бойцы «находились в 500–700 м от бойцов ЧВК „Вагнер“, но без приказа не начинали активных действий».
И хотя к лету 2023 года за чеченскими отрядами уже плотно закрепилась репутация «тик-ток войск», которые не столько воюют на передовой, сколько занимаются съемкой видеороликов о своих якобы победах.
«У Рамзана никогда не было проблем с головорезами, — утверждает правозащитник „Мемориала“ (организация признана в России «иностранным агентом») Александр Черкасов. — Но, имея большой выбор верных, Рамзан выбирает еще и способных. Алаудинов занимается добровольцами от Чечни в Украине более двух лет, и оказалось, что это вполне автономное место для такого деятеля с развитым речевым аппаратом. Они с Кадыровым используют любую возможность для пиара, поскольку считают, что от этого зависит их перспектива. Вывозить граждан из „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация), тик-ток-войска в первый год войны, остановим марш Пригожина на Москву, а нынешняя ситуация с Курском сложилась для них тем более удобно: русские товарищи не очень комментируют, Москва и Путин помалкивают».
Ситуацию последних двух недель Алаудинов комментирует не только как командир чеченских отрядов, которые каким-то образом разминулись с ВСУ, когда те заходили в Курскую область, но и как де-факто один из главных политруков российской армии: в апреле 2024 года Владимир Путин назначил его заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.
В том числе и в этом качестве он 19 августа, когда ВСУ расширяли зону контроля в Курской области, заявил, что «не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать»: «Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего?», — объяснил генерал родителям срочников текущую ситуацию в Курской области и задал им вопрос: «У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?»
«Он оказался очень умным человеком и сделал себе федеральную военную карьеру. Не без помощи Кадырова, который тоже до какого-то момента его поддерживал, потому что был заинтересован, чтобы ЕГО чеченцы занимали какие-то видные должности, посты и влияли на федеральную политику, — считает эксперт, многие годы занимающийся чеченской повесткой. — Он продвигал Алаудинова до того момента, пока не стало заметно, что Алаудинов стал не просто отходить от линии партии, но играть в федерального чеченского политика». Вплоть до того, что его начали называть среди возможных преемников главы Чечни.
В правозащитной организации «Команда против пыток» (причисленной властями России к «иноагентам») не считают, что Алаудинов пытается выстроить отдельную политическую карьеру — скорее, считают там, он продолжает продвигать линию Рамзана Кадырова, который регулярно себя называет пехотинцем Путина, а командир «Ахмата» называет главу Чечни не иначе как «правитель». «Он, еще будучи заместителем главы МВД, любил выступать на местном телевидении и нес примерно то же самое: „Надо убивать — будем убивать, надо подкладывать наркотики — будем подкладывать“, — говорят в «Команде против пыток». — Так что не надо удивляться его словам про срочников. Стране никто не нужен, ни врачи, ни учителя, только для армии. Сыновья не способны ни на что другое, кроме как взять автомат и пойти убивать. Просто в Чечне такая риторика никого не удивляла, но то, что он начал это нести на федеральном уровне, у населения может вызывать отторжение. Алаудинов любит показывать себя по телевизору и сам не понимает, что несет чушь, он живет этим».
Поздно вечером 21 августа, когда в Подмосковье отразили крупнейший налет дронов на Москву, беспилотники были замечены уже и в Мурманской области, а украинские военные готовили вылазку в Белгородскую область, Алаудинов сообщил подписчикам: «На фронте, хвала Всевышнему, у нас все очень хорошо».
При участии Олега Болдырева.
* Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и продолжает оспаривать его в суде.