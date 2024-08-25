Один из самых состоятельных людей Латвии: что известно о предполагаемом возлюбленном дочери Зелтини?

Как известно, Мария Ромия, еще будучи ученицей средней школы, завела отношения с Интсом Янсоном, хорошим другом отца Марии Ричарда Бинде. В 2012 году у них родилась дочь Мила Ясмина, а в 2020 году - сын Марк.

У Интса есть дочь от первого брака, которая на два года старше Марии, а в союзе с яхтсменкой Витой Матисе у него родились сын и дочь. Тогда Матисе рассказала о ситуации журналу Privātā Dzīve:

"Видимо, такова мораль семьи Зелтини. Маленькая девочка очень хорошо знала меня и наших детей, но это ее не смущало и не было препятствием для встреч с отцом моих детей".

Янсоны были вместе 13 лет и официально подтвердили свои отношения в конце 2019 года.

Так вот, журнал Kas Jauns пишет: "В кругах ходили слухи, что у Янсоне появился новый и чрезвычайно богатый поклонник, с которым у нее разница в возрасте всего около 12 лет, и говорят, что это миллионер Мартиньш Ямонтс, с которым Марию также связывает недавно созданная компания".

Новое предприятие занимается ресторанным бизнесом, им также занимается бабушка Марии Ромии - театровед Гуна Зелтиня.

Но что говорит сеть о Мартиньше Ямонтсе?

Ямонтс является...