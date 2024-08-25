После того как стало известно о расторжении брака Марии Ромии Янсоне, дочери актрисы и бизнесвумен Агнесе Зелтини, с бизнесменом Интсом Янсоном, в прессе стали писать, что Янсоне сблизилась с миллионером Мартиньшем Ямонтсом. Что известно об этом союзе с предпринимателем, заботящимся о конфиденциальности?
Один из самых состоятельных людей Латвии: что известно о предполагаемом возлюбленном дочери Зелтини?
Как известно, Мария Ромия, еще будучи ученицей средней школы, завела отношения с Интсом Янсоном, хорошим другом отца Марии Ричарда Бинде. В 2012 году у них родилась дочь Мила Ясмина, а в 2020 году - сын Марк.
У Интса есть дочь от первого брака, которая на два года старше Марии, а в союзе с яхтсменкой Витой Матисе у него родились сын и дочь. Тогда Матисе рассказала о ситуации журналу Privātā Dzīve:
"Видимо, такова мораль семьи Зелтини. Маленькая девочка очень хорошо знала меня и наших детей, но это ее не смущало и не было препятствием для встреч с отцом моих детей".
Янсоны были вместе 13 лет и официально подтвердили свои отношения в конце 2019 года.
Так вот, журнал Kas Jauns пишет: "В кругах ходили слухи, что у Янсоне появился новый и чрезвычайно богатый поклонник, с которым у нее разница в возрасте всего около 12 лет, и говорят, что это миллионер Мартиньш Ямонтс, с которым Марию также связывает недавно созданная компания".
Новое предприятие занимается ресторанным бизнесом, им также занимается бабушка Марии Ромии - театровед Гуна Зелтиня.
Но что говорит сеть о Мартиньше Ямонтсе?