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Конфликт между мужем и женой в центре Риги: мужчина пустил в дело нож

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В доме по улице Вильхельма Пурвитиса в Риге 20 августа между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который завершился колотой раной в грудной клетке женщины. По словам местных жителей, это уже не первый раз, когда агрессор травмирует свою супругу, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Изначально по адресу были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи, которые затем привлекли и полицию.

Государственная полиция сообщает, что мужчину удалось задержать в тот же день.

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс по шестому пункту третьей части 130-й статьи Уголовного закона, или за намеренное нанесение легких телесных повреждений, если это совершено в отношении лица, с котором совершившее преступление лицо находится или находилось в постоянных интимных отношениях.

Сегодня было предложено применить к лицу меру пресечения в виде заключения под стражу, однако применена она не была. В связи с этим примененная мера пресечения - явка в полицию и запрет на приближение к пострадавшей и месту жительства", - указала представитель Госполиции Лига Дзилюма.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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