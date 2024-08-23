Конфликт между мужем и женой в центре Риги: мужчина пустил в дело нож

Изначально по адресу были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи, которые затем привлекли и полицию.

Государственная полиция сообщает, что мужчину удалось задержать в тот же день.

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс по шестому пункту третьей части 130-й статьи Уголовного закона, или за намеренное нанесение легких телесных повреждений, если это совершено в отношении лица, с котором совершившее преступление лицо находится или находилось в постоянных интимных отношениях.

Сегодня было предложено применить к лицу меру пресечения в виде заключения под стражу, однако применена она не была. В связи с этим примененная мера пресечения - явка в полицию и запрет на приближение к пострадавшей и месту жительства", - указала представитель Госполиции Лига Дзилюма.

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