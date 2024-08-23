Еще один край остался без председателя думы: желающих баллотироваться не нашлось

Сразу баллотироваться на должность она, как и депутаты Гита Мурниеце и Дайнис Алексеев от партии "Для развития Латвии", отказалась. В свою очередь, от представленного прежним председателем думы Эдгаром Авотиньшем Национального объединения ни один кандидат даже не был выдвинут, хотя у этой политической силы больше всего мандатов.

Стоит напомнить, что на муниципальных выборах 2021 года в Смилтенском крае было избрано 15 депутатов из пяти списков. Больше всего - пять депутатских мест - получило Нацобъединение, "Для развития Латвии" - четыре мандата, еще по два мандата у "Прогрессивных", "Нового Единства", а также у объединенного списка Союза зеленых и крестьян и Латвийского объединения регионов.

Ситуацию, когда дума не может избрать председателя сразу, в комментарии к прямому эфиру заседания в Facebook иронично охарактеризовал бывший депутат Смилтенского самоуправления, а ныне депутат Сейма Эрвин Лабановскис ("Прогрессивные"):

"Это лучшее любительское театральное представление, которое я видел за последнее время. Надо же было собраться вместе и так долго говорить, пока по трубе не пойдет белый дым".

Кризис управления в Смилтенском крае начался 25 июля 2024 года, когда на внеочередном заседании Смилтенского краевого самоуправления в двух решениях об отчуждении Авотиньш не заручился поддержкой большинства присутствующих депутатов, воспринял это как вотум недоверия и сделал заявление об отставке.

На вчерашнем заседании депутаты освободили его и от участия в нескольких комиссиях, но депутатский мандат Авотиньш сохранил. Объявив об отставке, бывший на данный момент мэр отметил, что проблемы были уже при подготовке бюджета этого года, но его удалось сбалансировать.

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