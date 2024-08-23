В самоуправлении Смилтенского края признают, что решения о закрытии школ никогда не бывают простыми, но сохранить Вариньскую школу уже было невозможно.

Между тем сами жители Варини - говорят, что с закрытием школы, в поселке жизнь понемногу прекратится.

"Это ужасная потеря, потому что это рабочие места, перевоз детей, школы уже нет на месте, прийти нельзя. В связи с этим люди из волости уедут, и я думаю, что это так и произойдет", - глава управления Вариньской волости Улдис Биркенштейнс.

Дети продолжат образование в Гулбенском крае, а вместе с детьми в соседний край отправляется и столь значимое финансирование.

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