Опрос: что думают жители Латвии об электросамокатах

С ростом популярности электрических самокатов за последние годы усилилось и беспокойство жителей по поводу их влияния на безопасность на дорогах.

В опросе проведенном в 2019 году, 73% респондентов указали, что, по их мнению, электрические самокаты опасны для движения, тогда как в этом году такого мнения придерживаются уже 80%.

Четверть опрошенных (24%) признались, что они сами или их близкие не раз сталкивались с ситуациями, когда электросамокаты создавали угрозу, а 15% сообщили, что сталкивались с этим хотя бы один раз.

С 1 июля для электрических самокатов в Латвии вводится обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA), и больше всего опрошенных - 39% - считают, что главное преимущество введения OCTA для самокатов заключается в компенсации пострадавшим.

При этом 27% респондентов уверены, что OCTA сделает водителей самокатов более ответственными, а 12% ожидают, что с введением обязательного страхования в целом повысится безопасность на дорогах и сократится число аварий и пострадавших. В то же время 21% опрошенных считают, что OCTA для электросамокатов ничего не изменит.

Опрос по заказу Ergo в мае 2025 года провела исследовательская компания Norstat, опросив онлайн 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.