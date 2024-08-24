Местные хулиганы особенно любят одно заброшенное здание в Болдерае, которое давно стало бельмом на глазу у жителей района. Запущенный дом часто становится местом незаконных вечеринок и пожаров. Департамент жилья и среды Рижской думы обещает решить проблемы в ближайшее время, сообщает передача Degpunktā.
ВИДЕО ⟩ Заброшенный дом в Болдерае облюбовали хулиганы. Что обещает сделать Рижская дума?
В трущобах на улице Лиелупес чаще всего можно увидеть молодежь. Они большими толпами идут в заброшенное здание и не обращают внимания на упреки людей, живущих по соседству. На этих ребят, ищущих развлечений, возлагают вину и за многочисленные пожары.
"Честно говоря, я побаиваюсь, когда нужно идти и гонять их. Приходится это делать, потому что у нас здесь часто случаются пожары", - признается житель района.
Сторожа пытались закрыть вход в здание, но молодые люди регулярно взламывают все запоры.
Здание находится в ведении департамента жилья и среды Рижской думы. С 2017 года, когда из него выехали последние жильцы, оно было включено в список рижских трущоб.
В отделе коммуникации департамента сообщили, что здесь планируется провести ремонтные работы.
А до тех пор, чтобы вечеринки молодежи не ухудшали состояние дома, за ним пообещали чаще ухаживать.
Видео: Сюжет Degpunktā
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