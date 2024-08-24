У Джастина и Хейли Бибер родился первенец

В своем посте в Instagram Бибер выложил фотографию маленькой ножки своего новорожденного сына.

"Добро пожаловать домой", - пишет певец в публикации от 24 августа, добавляя, что новорожденного зовут Джек Блюз Бибер.

Певица Кэти Перри и модель Кайли Дженнер были в числе тех, кто поздравил пару в комментариях.

Биберы объявили о том, что ждут ребенка, в мае, поделившись видео и фотографиями, на которых Хейли демонстрирует свой беременный живот, одетая в белое кружевное платье.

Американская модель и канадский поп-певец поженились на тайной церемонии в Нью-Йорке в 2018 году.

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