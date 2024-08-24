ВИДЕО "Я сам туда доплыву!" Рисковый отдыхающий решил переплыть Даугаву и не хотел вылезать из реки

По данным Рижской государственной муниципальной полиции (RVPP), в четверг, 22 августа, незадолго до полудня в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что в Даугаве между Островным и Железнодорожным мостами тонет человек. На место происшествия немедленно выехали специалисты Луцавсальской и Кишэзерской спасательных станций.

По прибытии спасатели обнаружили человека, который плыл посреди Даугавы. Когда катер приблизился к мужчине, полицейские поняли, что он сильно пьян.

Стражи порядка пытались убедить пловца, чтобы он повернул обратно к острову и выбрался на берег, но тот упорно сопротивлялся, настаивая, что сам проплывет весь обратный путь и не нуждается в помощи.

Все же, учитывая степень опьянения мужчины и глубину водоема, сотрудники правоохранительных органов решили пресечь его выходку. Мужчину вытащили из реки, посадили в лодку и доставили на берег, где уже ждали медики. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации мужчины.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!