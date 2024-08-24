В столице Малайзии вдруг образовалась яма глубиной восемь метров. В ней исчезла женщина

В столице Малайзии Куала-Лумпуре женщина упала в яму глубиной восемь метров, внезапно образовавшуюся у нее под ногами, сообщает BBC.
В столице Малайзии внезапно образовалась яма глубиной восемь метров. В ней исчезла женщина
По данным местной полиции, 48-летняя гражданка Индии сидела на скамейке у обочины дороги, когда у нее под ногами внезапно провалилась земля. На опубликованных в соцсетях видеороликах видно, как спасатели пытаются проникнуть в яму, используя лестницы, молотки, экскаваторы, чтобы расчистить путь. Однако о судьбе женщины до сих пор ничего не известно.
Местная полиция заявляет, что они будут просматривать записи с камер видеонаблюдения и беседовать со свидетелями, чтобы получить более четкое представление о том, что произошло.
Подобные обрушения обычно образуются, когда подземные воды растворяют горные породы на поверхности, вызывая образование ям.
Хотя точных данных в мире нет, геологи утверждают, что такие обвалы относительно распространены, однако люди очень редко получают из-за них травмы.
Одна из относительно недавних по количеству жертв катастроф, связанных с образованием подобных обрушений, произошла в Канаде в 2010 году. Тогда погибла семья из четырех человек после того, как образовавшаяся яма "поглотила" их дом в районе Монреаля.
Самая большая яма из-за подобного обвала находится на юго-западе Китая. Ее глубина составляет 660 метров. Исследователи полагают, что она образовалась более 128 000 лет назад.
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