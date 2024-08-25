"Я никогда не работала на русских". Как Киев наказывает коллаборантов

Украинские прокуроры заявили, что она занимала официальную должность при оккупантах, в том числе распределяла гуманитарную помощь.

«Зима закончилась, у людей не было еды, кому-то нужно было вступиться, — говорит она. — Я не могла оставить этих стариков. Я выросла среди них».

54-летняя Татьяна оказалась среди почти 2 тыс. человек, осужденных за сотрудничество с Россией в соответствии с законом, принятым почти так же стремительно, как развивалось российское наступление в 2022 году.

Власти Украины понимали, что им нужно удержать людей от того, чтобы они симпатизировали захватчикам или сотрудничали с ними.

Чуть более чем за неделю депутаты приняли поправку к Уголовному кодексу, приравняв коллаборационизм к преступлению, о чем они не могли договориться с 2014 года, после того как Россия аннексировала Крым.

До полномасштабного вторжения Татьяна общалась с местными чиновниками, добиваясь, чтобы они снабжали соседей такими вещами, как дрова.

После того, как в город вошли россияне, друзья, по ее словам, убедили ее вступить в контакт с новыми властями, чтобы получить столь необходимые медикаменты.

«Я не сотрудничала с ними добровольно, — объясняет она. — Я объясняла, что у инвалидов нет доступа к лекарствам, в которых они нуждаются. Кто-то снял меня на видео и разместил его в сети, и украинские прокуроры использовали его, чтобы утверждать, будто я работала на них [российские власти]».