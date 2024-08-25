После новости о задержании Дурова начала стремительно падать криптовалюта TON, которая используется в Telegram. По состоянию к полуночи воскресенья ее курс опустился уже почти на 8%.

В 2014-м году Дуров получил гражданство Франции. В последние годы предприниматель жил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Реакции на задержание Павла Дурова

"Медуза" собрала реакции на задержание Павла Дурова. Портал приводит заявления Илона Маска, владелеца Tesla, SpaceX и X.

"Посмотрите на эту рекламу Первой поправки. Она очень убедительна. Приведу свою точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", - заявил он.

А американский журналист Кевин Коллиер отметил, что "невозможно отрицать, что практически полное отсутствие модерации в Telegram позволило преступности процветать на платформе, но это все равно поразительно и беспрецедентно".

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что "его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно было делать одно и не делать другое?"

Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) утверждает, что обвинения против Дурова выглядят слабо и существует вероятность, что обвинения будут сняты, как это было с олигархом Сулейманом Керимовым.