Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже в Париже, когда он вышел из своего частного самолета, сообщает "Медуза".
Дуров прилетел во Францию из Азербайджана. Как пишет телеканал TF1, Дуров был объявлен в розыск на основании того, что
отсутствие модерации в Telegram и сотрудничества с правоохранителями сделало его соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в т. ч. распространения наркотиков, детской порнографии и мошенничества.
"На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, не делая ничего, чтобы это модерировать или сотрудничать [с правоохранительными органами]", - сообщил источник телеканала.
Основатель мессенджера находится под стражей.
Предприниматель, как пишет телеканал, уже в воскресенье, 25 августа, предстанет перед следственным судьей - так во Франции называют должностное лицо, которое собирает доказательства как в пользу обвинения, так и в пользу защиты.
"Павел Дуров попадет в СИЗО", - сообщает TF1 со ссылкой на следователя.
У Дурова есть французское гражданство
TF1 сообщает, что Дуров знал о том, что во Франции его могут арестовать, поэтому в последнее время старался не передвигаться по Европе.
"Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем почему", - цитирует телеканал некий источник, знакомый с ходом расследования.
После новости о задержании Дурова начала стремительно падать криптовалюта TON, которая используется в Telegram. По состоянию к полуночи воскресенья ее курс опустился уже почти на 8%.
В 2014-м году Дуров получил гражданство Франции. В последние годы предприниматель жил в Объединенных Арабских Эмиратах.
Реакции на задержание Павла Дурова
"Медуза" собрала реакции на задержание Павла Дурова. Портал приводит заявления Илона Маска, владелеца Tesla, SpaceX и X.
"Посмотрите на эту рекламу Первой поправки. Она очень убедительна. Приведу свою точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", - заявил он.
А американский журналист Кевин Коллиер отметил, что "невозможно отрицать, что практически полное отсутствие модерации в Telegram позволило преступности процветать на платформе, но это все равно поразительно и беспрецедентно".
Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что "его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно было делать одно и не делать другое?"
Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) утверждает, что обвинения против Дурова выглядят слабо и существует вероятность, что обвинения будут сняты, как это было с олигархом Сулейманом Керимовым.
"Про Дурова. Обвинения в наркотрафике, педофилии и мошенничестве выглядят слабо. Это говорит о том, что его арест действительно связан с отказом сотрудничать с властями. Такие обвинения выглядят неубедительно и плохо.
Если он знал, что во Франции против него ведется дело, и все равно туда полетел, значит, возможно, он летел на сделку. Вероятно, что его даже не будут арестовывать, а потом могут и совсем отказаться от обвинений. Например, в ноябре 2017 года был задержан олигарх Сулейман Керимов в Ницце, а в июне 2018 года с Керимова сняли все обвинения", - написал Жданов.
Жданов также отметил, что "громче всех визжит и защищает Дурова российская пропаганда. Это интересно".
Украинский продюсер, режиссер и сценарист Александр Роднянский сделал вывод, что "арест Дурова - это подарок Владимиру Путину, который непременно скажет что-нибудь, вроде "а где же ваша хваленая свобода слова на Западе?"
При этом он признает, что претензии к Дурову со стороны государства могут быть справедливыми.
МИД России сделал заявление, что российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена.
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