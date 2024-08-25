Любимая русскоязычными жителями Эстонии радиостанция вынуждена прекратить вещание

Юри Пихель, самый опытный руководитель радиовещания в Эстонии, повидал многое, но решение, принятое в начале прошлой недели, заставило его задуматься о том, как радиостанция с пятнадцатилетней историей, принадлежащая возглавляемой им группе Duo Media, может быть закрыта.