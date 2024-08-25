Обвиняемый скачал десятки тысяч фото и видео с детской порнографией; суд вынес приговор

С неустановленного времени и до марта 2023 года обвиняемый скачивал изображения и видеофайлы, содержащие детскую порнографию и сексуальные действия человека с животными.

В приговоре перечислено 13 эпизодов скачивания подобных материалов. Например, с осени 2009 года по лето 2021 года человек скачал 141 видео и 45 021 изображение, содержащее детскую порнографию.

Также, например, было доказано, что не позднее начала 2020 года обвиняемый скачал 3270 изображений и 1541 видео, содержащих детскую порнографию, а также пять изображений и четыре видео, содержащих рисунки и анимации, изображающие детскую порнографию и сексуальные действия человека с животными.

Скачанные материалы обвиняемый хранил на носителях данных по месту жительства до марта 2023 года, когда их изъяли сотрудники полиции во время обыска.

Суд утвердил достигнутое между прокурором и обвиняемым соглашение и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Этот приговор основан на норме Уголовного закона о том, что суд, принимая во внимание характер совершенного преступления и причиненный вред, личность виновного и другие обстоятельства дела, убедится, что виновный не совершит новых преступлений без отбытия наказания, может приговорить его к условной мере наказания.

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