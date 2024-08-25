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Видео Трагедия в Москве: мужчина скинул жену и младенца с 16 этажа

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Фото: @novayagazeta_eu/"X"

25 августа в столице России Москве 39-летний мужчина выбросил жену и грудного ребенка из окна 16 этажа многоэтажного жилого дома. Женщина и ребенок погибли на месте, сообщает российское независимое издание "Медуза".

Telegram-каналы Mash, Baza и Shot сообщают, что инцидент произошел в ЖК "Лефортово парк". Убив жену и маленькую дочь, мужчина продолжил выбрасывать вещи из квартиры.

Двор дома огорожен, а мужчина заперся в квартире.

Позже в прокуратуре Москвы сообщили, что под окнами квартиры были обнаружены тела женщины и маленького ребенка с "травмами, характерными для падения с большой высоты".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В прокуратуре утверждают, что мужчина 1985 года рождения.

Telegram-канал Shot сообщает, что задержан один подозреваемый - сотрудник Центрального Банка (ЦБ) России Александр Липатов, который в настоящее время находится под медицинским наблюдением.

Его покойная жена Милена родилась в 1986 году, а дочь - в 2023 году. Оба родителя были женаты три года.

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