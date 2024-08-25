25 августа в столице России Москве 39-летний мужчина выбросил жену и грудного ребенка из окна 16 этажа многоэтажного жилого дома. Женщина и ребенок погибли на месте, сообщает российское независимое издание "Медуза".
Видео ⟩ Трагедия в Москве: мужчина скинул жену и младенца с 16 этажа
Telegram-каналы Mash, Baza и Shot сообщают, что инцидент произошел в ЖК "Лефортово парк". Убив жену и маленькую дочь, мужчина продолжил выбрасывать вещи из квартиры.
В Москве мужчина выбросил супругу и ребенка из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк»— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) August 25, 2024
39-летний Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа жену и грудного ребенка, они погибли.
Мужчина долго стоял на окне и скидывал оттуда вещи. Сообщается, что он отказался открыть дверь… pic.twitter.com/SHx01Cgcmf
Двор дома огорожен, а мужчина заперся в квартире.
Позже в прокуратуре Москвы сообщили, что под окнами квартиры были обнаружены тела женщины и маленького ребенка с "травмами, характерными для падения с большой высоты".
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В прокуратуре утверждают, что мужчина 1985 года рождения.
Telegram-канал Shot сообщает, что задержан один подозреваемый - сотрудник Центрального Банка (ЦБ) России Александр Липатов, который в настоящее время находится под медицинским наблюдением.
Силовики задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры супругу и ребенка— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) August 25, 2024
Об этом сообщают РИА Новости и близкие к силовиками Baza и SHOT. По данным последних, правоохранительные органы проникли в квартиру 39-летнего Александра Липатова и задержали его.
Как ранее писали… pic.twitter.com/v4iJHyeRpK
Его покойная жена Милена родилась в 1986 году, а дочь - в 2023 году. Оба родителя были женаты три года.
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