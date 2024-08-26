Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября: Венера входит в свой любимый знак - это шанс для прорыва!

Близнецы

В начале недели у Близнецов все еще могут возникнуть какие-то непредвиденные проблемы, которые заставят их пострадать от своей неосмотрительности. Со среды можно смело браться за самые ответственные и сложные проекты и дела. Представители этого знака будут более обаятельными и притягательными для противоположного пола. Это значит, что найти вторую половинку не составит особого труда. Для этого достаточно будет желания.

Рак

Венера заставит сердца Раков и их вторых половинок биться в унисон. Самый конце лета и начало осени идеально подходят для романтики, свиданий, поисков любви, общения с близкими и родственниками. Также наступает идеальное время для применения на практике советов, полученных ранее. Это то самое время, когда мудрость Раков должна будет выполнить свою функцию по их спасению.

Лев

Проекты, на которые Львы возлагают сейчас большие надежды, должны будут воплотиться в реальность. Главное - что-то делать, а не сидеть и не ждать, пока все произойдет само по себе. Можно переключить внимание с любви на работу и наоборот. Выбор за Львами. Начиная со среды можно будет прислушиваться к интуиции - она Львов редко обманывает, но во время прямого движения Меркурия она особенно сильна.

Дева