Лето подошло к концу, но не стоит грустить. Наоборот, астрологи DailyHoro прогнозируют улучшение энергетики в предстоящие семь дней. По этой причине нужно взять себя в руки и постараться совершить прорыв в делах, любви, работе.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября: Венера входит в свой любимый знак - это шанс для прорыва!
Меркурий в среду избавится от ретроградности, но что гораздо более важно - в четверг Венера войдет в свой самый любимый знак Зодиака - Весы. Она начнет излучать исключительно положительные энергетические волны, что даст много физических и эмоциональных сил, подарит желание жить, любить и дарить любовь другим. Постарайтесь вдохнуть в себя новые силы, оказав поддержку Венере.
Овен
Для Овнов будут очень полезными физические упражнения и физическая активность в целом. Это самый благоприятный конец лета, который только можно представить. Энергия Венеры и Меркурия окажет созидательное влияние на людей этого знака Зодиака, пусть только во второй половине недели. Астрологи советуют Овнам следить за своим здоровьем особенно пристально, ведь в эти семь дней удастся победить многие недуги.
Телец
Планеты и звезды хорошо повлияют на настроение и продуктивность Тельцов. На этой насыщенной неделе лучше как можно больше времени проводить среди людей: знакомиться, общаться, развлекаться, работать в команде. В начале недели произойдут события, которые могут побудить в Тельцах повышение импульсивности. Несмотря на это, можно начинать новые дела и с головой погружаться в работу.
Близнецы
В начале недели у Близнецов все еще могут возникнуть какие-то непредвиденные проблемы, которые заставят их пострадать от своей неосмотрительности. Со среды можно смело браться за самые ответственные и сложные проекты и дела. Представители этого знака будут более обаятельными и притягательными для противоположного пола. Это значит, что найти вторую половинку не составит особого труда. Для этого достаточно будет желания.
Рак
Венера заставит сердца Раков и их вторых половинок биться в унисон. Самый конце лета и начало осени идеально подходят для романтики, свиданий, поисков любви, общения с близкими и родственниками. Также наступает идеальное время для применения на практике советов, полученных ранее. Это то самое время, когда мудрость Раков должна будет выполнить свою функцию по их спасению.
Лев
Проекты, на которые Львы возлагают сейчас большие надежды, должны будут воплотиться в реальность. Главное - что-то делать, а не сидеть и не ждать, пока все произойдет само по себе. Можно переключить внимание с любви на работу и наоборот. Выбор за Львами. Начиная со среды можно будет прислушиваться к интуиции - она Львов редко обманывает, но во время прямого движения Меркурия она особенно сильна.
Дева
Девам нужно чаще думать о хорошем в эти семь дней, причем независимо от того, что происходит в их жизни. Это поможет настроиться на одну волну с силами Вселенной. В поведении важны отзывчивость, дружелюбие, доброта. Искренность тоже будет играть немаловажную роль в формировании счастья и успешного общения. Девы должны быть более внимательными к деталям.
Весы
Если вдруг Весам покажется, что текущая цель в любви или на работе недостижима, то поменять лучше план действий, а не саму цель. Возможно, пришло время сменить методы достижения целей. Это крайне важно в текущих условиях. Также астрологи рекомендуют отвечать взаимностью окружающим людям. Это касается в большей степени не плохих, а хороших поступков. Доброту нельзя оставлять без внимания.
Скорпион
Если есть лишние деньги или время, то Скорпионам совершенно точно стоит поделиться этим с другими людьми. Например, можно спасти от беды кого-то из самых близких людей. Что касается достижения целей, то нужно помнить, что тот, кто двигает горы, сначала передвигает маленькие камешки. Начинается все с малого, и это лучшее время для того, чтобы взять данную философию на вооружение.
Стрелец
Стрельцам крайне не рекомендуется сейчас принимать все слишком близко к сердцу. Грубость людей в начале недели или их чрезмерная любвеобильность в конце данного периода не должны резко менять настроение Стрельцов и их отношение к тому или иному человеку. Важно оставаться беспристрастными и объективными в оценках истинных мотивов своих друзей, родственников или незнакомцев. Это крайне важно.
Козерог
Козерогам астрологи не рекомендуют делать вид, что все происходящее вокруг никак их не касается, а также прятаться за маской безразличия. Это не верная стратегия, ведь сейчас наступает время, когда от прохлады нужно меняться в сторону теплоты и душевной открытости. Окружающие Козерогов люди обязательно заметят в них желание видеть и слышать чужие проблемы и переживания.
Водолей
Водолеям в середине недели очень сильно начнет везти в амурных делах. Начав победоносное шествие по миру любви и отношений, не стоит думать, что так будет всегда. Этот период стоит использовать для знакомств или налаживания уже созданных отношений. Главное и самое лучшее качество любого Водолея в конце текущего лета - терпеливость. Не стоит спешить со словами и поступками. Нужно быть мудрыми и смелыми, но вдумчивыми.
Рыбы
Рыбам стоит обратить внимание на практичную одежду без изысков, поскольку до четверга нужно быть тише воды и ниже травы. Это минимизирует количество проблем. Со среды интуиция станет идеальным проводником, который поможет найти истину, а также правильно определить то, насколько сильно стоит сближаться с новыми людьми в своей жизни. Рыбам будет по силам изменить свою жизнь.
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