Фото и видео Украинские дроны атаковали российский аэродром в Энгельсе: один попал в многоэтажку

По словам Бусаргина, "частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади", есть пострадавшие. "В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме", - написал чиновник.

Со своей стороны министерство обороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА самолетного типа, при этом девять из них было сбито над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному - над Орловской и Рязанской областями.