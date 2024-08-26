Ударам БПЛА подвергся аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, и жилой дом в Саратове. Губернатор Саратовской области сообщил, что есть пострадавшие.
Фото и видео ⟩ Украинские дроны атаковали российский аэродром в Энгельсе: один попал в многоэтажку
Российские города Саратов и Энгельс утром в понедельник, 26 августа, подверглись атаке украинских беспилотников, сообщили российские Telegram-каналы. В Энгельсе расположен аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, 11 из них в момент удара находились в воздухе.
В результате налета в соседнем с Энгельсом Саратове был поврежден 38-этажный жилой дом. Telegram-канал Baza опубликовал видео удара беспилотника по многоэтажке в жилом комплексе Volga Sky. На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и "самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м)".
रूस के सेराटोव में यूक्रेनी ड्रोन ऊंची इमारत से टकराकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त #Saratov #Ukraine #Russia #drone #droneattack #VolgaSky #Buildinghit #UkraineRussiaWar #viralvideo #webdunia pic.twitter.com/K3y6Q1o6aK— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) August 26, 2024
Расстояние от пострадавшего дома до воинской части и военного аэродрома в Энгельсе - 12 км. Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги. До границы с Украиной - около 700 км по прямой.
Пострадавшие в результате ударов
Факт налета дронов подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
#BREAKING A drone has crashed into the tallest building in the city of Saratov, #Russia.— Breaking News (@TheNewsTrending) August 26, 2024
Volga Sky is a 38-story residential complex. pic.twitter.com/iyX4pt5kwF
По словам Бусаргина, "частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади", есть пострадавшие. "В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме", - написал чиновник.
🚨🇷🇺BREAKING: Suicide Drone Crashes into Russian City's Residential Skyscraper— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2024
A drone has struck the 38-story Volga Sky residential complex in Saratov, Russia, injuring at least two people.
Several apartments were damaged, and emergency services are on the scene.
Footage… pic.twitter.com/KDDbkCgL2U
Со своей стороны министерство обороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА самолетного типа, при этом девять из них было сбито над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному - над Орловской и Рязанской областями.
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