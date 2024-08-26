Уже через неделю начнется новый учебный год. Как обстоит ситуация с учителями?

Это значит, что средняя недостача - один учитель на каждую школу, однако фактически в более густонаселенных пунктах, например, в Риге, нехватка учителей выражена более ощутимо, добавила министр.

Она рассказала, что процесс заключения трудовых договоров с учителями еще продолжается, подчеркнув, что для решения проблемы нехватки педагогов муниципалитеты готовы оплачивать учителям расходу на дорогу и аренду жилья. Недостачу учителей призвано сократить и увеличение бюджетных мест в университетах по педагогическим программам, отмечает Чакша.

На вопрос, какого уровня доступности образования удалось добиться на данный момент, министр ответила, что новая модель финансирования еще не работает и в случае принятия правительством положительного решения она может начать действовать с 1 сентября будущего года. По ее словам, этот вопрос предстоит рассмотреть в контексте госбюджета будущего года и по этому поводу ожидаются дискуссии.

Чакша признала, что по-прежнему наблюдаются разные результаты школьников как территориально, так и внутри самоуправлений. Многие самоуправления заметили отклонения и работают над этим, отметила министр.

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