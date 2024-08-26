Фото Второй за неделю: пограничники обнаружили фургон с тайником для перевозки мигрантов

Как сообщили в Госпрогранохране, пограничник во время тренировки вне рабочего времени в Краславском крае, примерно в 500 метрах от границы, заметил автомобиль марки Ford Transit, рядом с которым стояли несколько лиц азиатского происхождения. Увидев пограничники, мигранты резко двинулись в сторону границы.

Был привлечен кинолог со служебной собакой, выяснилось, что нарушители границы вернулись в Беларусь через ранее проделанное отверстие в постоянном заборе. В свою очередь в ходе проверки транспортного средства было констатировано, что в кузове автомобиля, нагруженном досками, оборудован тайник.

В ходе проверки документов водителя было констатировано, что мужчина - гражданин Грузии - находится в приграничной зоне, за пределами дорог государственного значения без удостоверения личность и специального пропуска, в свою очередь у автомобиля нет страховки ОСТА.

В отношении гражданина Грузии начат уголовный процесс в связи с осознанной попыткой обеспечить лицам возможность нелегального пребывания в Латвии. За это может грозить лишение свободы на срок от двух до восьми лет.