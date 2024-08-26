В течение недели пограничники в Красловском крае обнаружили уже второй грузовой фургон, оборудованный тайником для перевозки нелегальных мигрантов, сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ Второй за неделю: пограничники обнаружили фургон с тайником для перевозки мигрантов
Как сообщили в Госпрогранохране, пограничник во время тренировки вне рабочего времени в Краславском крае, примерно в 500 метрах от границы, заметил автомобиль марки Ford Transit, рядом с которым стояли несколько лиц азиатского происхождения. Увидев пограничники, мигранты резко двинулись в сторону границы.
Был привлечен кинолог со служебной собакой, выяснилось, что нарушители границы вернулись в Беларусь через ранее проделанное отверстие в постоянном заборе. В свою очередь в ходе проверки транспортного средства было констатировано, что в кузове автомобиля, нагруженном досками, оборудован тайник.
В ходе проверки документов водителя было констатировано, что мужчина - гражданин Грузии - находится в приграничной зоне, за пределами дорог государственного значения без удостоверения личность и специального пропуска, в свою очередь у автомобиля нет страховки ОСТА.
В отношении гражданина Грузии начат уголовный процесс в связи с осознанной попыткой обеспечить лицам возможность нелегального пребывания в Латвии. За это может грозить лишение свободы на срок от двух до восьми лет.
Кроме того, он призван к административной ответственности за пребывание в Латвии без действительного проездного документа, за пребывание в пограничной зоне без специального пропуска, а также за использование в дорожном движении транспортного средства, не имеющего OCTA.
Как уже сообщалось, 20 августа в Краславском крае в управляемом негражданином Латвии фургоне пограничники нашли 24 нелегальных мигранта.
В этом году пресечено 4029 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
В этом году пресечено 4029 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а по гуманитарным соображениям в Латвии разрешено остаться 16 лицам, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
В минувшие выходные пресечены 33 попытки незаконного пересечения границы.
Как сообщалось, осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы число нелегальных мигрантов значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегального проникновения на территорию Латвии возобновились.
Министерство внутренних дел (МВД) предлагает правительству до 12 марта следующего года продлить установленный до 12 сентября режим усиленной пограничной охраны на границе с Белоруссией, свидетельствует подготовленный министерством проект постановления.
По мнению МВД, такое решение должно быть принято с учетом выявленного непропорционально большого количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
Режим усиленного контроля будет установлен в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
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