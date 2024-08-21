Фото В Краславском крае в тайнике фургона найдены 24 нелегальных мигранта

Пограничники остановили автомобиль Mercedes Benz Sprinter 312 и во время досмотра заподозрили, что в грузовом отсеке есть тайник.

Визуальный осмотр автомобиля подтвердил подозрения пограничников - они обнаружили тайник, в котором находились 24 человека африканского происхождения без проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

В отношении негражданина Латвии возбужден уголовный процесс за умышленное предоставление лицам возможности незаконно находиться в Латвии.

Несмотря на то, что с октября прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие более суровое наказание за незаконное перемещение лиц через государственную границу, а Государственная погранохрана неоднократно сообщала о реальных сроках тюремного заключения на несколько лет, преступники по-прежнему пытаются придумывать различные креативные решения для незаконного ввоза мигрантов.

И в этом случае возможное наказание, которым может быть лишение свободы на срок от восьми лет, не удержало негражданина Латвии от совершения серьезного преступления.

Во вторник Государственная погранохрана предотвратила 40 попыток нелегальных мигрантов незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего в этом году от нелегального пересечения границы были удержаны 3953 человека, а 16 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Осенью прошлого года в среднем в день предотвращалось около 100 попыток проникновения в Латвию, но в течение нескольких месяцев это число значительно снизилось, и за несколько недель не было обнаружено ни одной попытки незаконного пересечения границы. 10 января этого года была констатирована первая в этом году попытка нелегального въезда в Латвию.

Поскольку давление нелегальной иммиграции усиливается, с 13 марта по 12 сентября на латвийско-белорусской границе вновь действует усиленный режим системы пограничного контроля.

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