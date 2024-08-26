В Эстонии средняя зарплата по стране превысила 2000 евро, в столице - 2200 евро

Наиболее высокая средняя месячная брутто-зарплата отмечалась в Таллинне, где она составила 2339 евро, далее следуют Харьюский уезд (включая Таллинн) — 2233 евро, а также Тарту — 2039 евро. Самой низкой зарплата была в Валгаском (1509 евро), Хийуском (1525 евро) и Саареском (1535 евро) уездах.

"Хотя в большинстве уездах Эстонии зарплата все еще остается ниже среднего по стране, зарплаты по-прежнему растут. По сравнению с тем же периодом прошлого года более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (9,4%), Хийуском (8,6%) и Валгаском (8,5%) уездах", — отметила аналитик.

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, во втором квартале 2024 года составила 1641 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в Таллинне — 1899 евро, далее следовали Харьюский уезд (в т. ч. Таллинн) — 1828 евро, а также Тартуский уезд — 1713 евро. Медианная зарплата была наиболее низкой в Валгаском (1297 евро), Саареском (1320 евро) и Ида-Вируском (1322 евро) уездах.

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.

* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

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