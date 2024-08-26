Римшевич за поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19 приговорен к общественным работам

Ранее прокуратура, не называя имени обвиняемого, передала в суд уголовное дело о незаконной передаче благ другому лицу с целью получения поддельного сертификата. Обвиняемый через посредника передал 400 евро медицинскому сотруднику, который проводил вакцинацию и документально оформлял факт прививки, чтобы получить цифровой сертификат о вакцинации в системе электронного здравоохранения.

В результате в систему электронного здравоохранения была введена ложная информация о том, что обвиняемый якобы был привит от Covid-19. Обвиняемый, зная, что сертификат о прививке подделан, использовал его и свободно перемещался во время пандемии.

Дело Римшевича было выделено из более крупного дела, в котором фигурировала группа торговцев сертификатами - помощник врача, ее знакомые и несколько человек, получивших такие сертификаты.

Согласно обвинению, деньги Римшевича или их часть были переданы помощнику врача в докторате Ziepniekkalns Инесе Пугацевиче. Личные данные Римшевича и деньги ей передал ее знакомый Каспарс Пундиньш. По этому делу суд уже приговорил обоих к условному лишению свободы.

Найти медика, который согласится выдавать поддельные сертификаты о вакцинации, Пундиньша попросила его мать Санита Пундиня, заведующая ЗАГСом в Царникаве. Как гласит приговор, именно она, руководствуясь корыстными мотивами, летом 2021 года решила организовать эту схему. В сентябре 2021 года она умерла, и дело против нее было прекращено.

"Клиентов" для получения поддельных сертификатов поставлял бывший супруг Пундини Илмарс Ярганс, который передавал ей деньги и их личные данные. Ярганс был приговорен к двум годам условного лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу, так как обжалован в Сенате Верховного суда.

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