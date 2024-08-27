Почему латвийская телеведущая отказалась работать на CNN?

CNN (The Cable News Network) был первым новостным каналом в мире, предложившим концепцию круглосуточного вещания.

Гарклава рассказывает: "Один мой знакомый парень прислал портфолио с моими работами на CNN, и мне предложили попробовать свои силы там. Я прекрасно понимала, что это будет работа 24 часа в сутки, потому что мне придется углубленно изучать структуры другой страны, английский язык и другие аспекты журналистики.

Да, это открывало фантастические возможности, но я решила остаться здесь и не пожалела.

Во-первых, было понятно, что я буду маленьким винтиком в огромном механизме, а во-вторых, наступил тот момент, когда я была готова к тому, чтобы в мою жизнь вошли дети. Это неописуемое состояние души, когда ты готова к материнству и хочешь увидеть своих детей. И я очень благодарна, что они выбрали меня своей мамой".

Кристине и ее супруг Мартиньш Спрогис воспитывают двух сыновей, которым сейчас 10 и 12 лет.

Полное интервью с Кристине Гарклавой читайте в сентябрьском номере журнала Santa!

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