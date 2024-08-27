Сокращается количество жителей, которые занимаются спортом хотя бы два раза в неделю

К сожалению, данные показывают, что люди все меньше занимаются спортом, несмотря на широкие возможности и общественную инфраструктуру, поэтому В. Скуя отмечает, что важны семейные привычки: "Чтобы изменить негативную тенденцию, в семьях с детьми взрослым важно подавать положительный пример и проявлять инициативу, например, вместе с семьями друзей организуя спортивные дни, участвуя в соревнованиях по бегу или в походах, а также регулярно посещая с детьми спортивные или игровые площадки. Активное участие и пример родителей имеют решающее значение для формирования здоровых привычек у детей", – напоминает эксперт Anti-Aging Institute.

Положительно влияют на все процессы в организме

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня, отмечает, что жители часто оправдывают малоподвижность недостатком времени, таким образом оставляя долгосрочные последствия для организма.

"Регулярная физическая активность и занятия спорта положительно влияют практически на все процессы в организме — улучшается обмен веществ, эффективно сжигая поступившие калории и превращая их в мышечную массу вместо жира, лучше работает иммунная система, защищая от различных инфекций, увеличивается плотность костей, снижая риск развития остеопороза. Также следует помнить об удовлетворении, которое мы испытываем каждый раз после хорошо проведенной тренировки, тем самым улучшая свое настроение. Поэтому очень важно пересмотреть свой распорядок дня и найти в нем место для спорта", – говорит А. Озолиня.

Фармацевт подчеркивает необходимость задействовать разные группы мышц и суставы для равномерного развития всего тела. Чем разнообразнее физические нагрузки, тем лучше. Однако она напоминает, что, занимаясь спортом без контроля со стороны профессионального тренера, важно не забывать о предварительной разминке во избежание неприятных травм, и увеличивать нагрузку постепенно.

"Формула успеха физической активности – это, безусловно, разнообразие, регулярность и применение нагрузки к возможностям организма в момент ее применения. При соблюдении этой формулы существует большая вероятность того, что биологический возраст организма будет не так быстро увеличиваться, или даже уменьшится", – говорит фармацевт.

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