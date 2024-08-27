Население Латвии становится все более малоподвижным, свидетельствует опрос "Индекса здоровья" Mana aptieka & Apotheka. Согласно последним данным, лишь 23 % респондентов занимаются физической активностью хотя бы два раза в неделю, что является самым низким показателем за последние 8 лет. Тенденции свидетельствуют, что при увеличении возраста населения падает объем физической активности.
Сокращается количество жителей, которые занимаются спортом хотя бы два раза в неделю
В 2016 году каждый третий (32%) житель занимался спортом минимум два раза в неделю, тогда как сейчас только примерно каждый четвертый (23 %), а это является снижением на 9 процентных пунктов.
Более активными в спорте являются респонденты, в целом ведущие здоровый образ жизни (41 %), а также жители с высокими доходами (34 %). В свою очередь, меньше всего физической активностью занимаются жители, в целом ведущие нездоровый образ жизни (9 %), а также респонденты с низкими и средне низкими доходами (16 %).
Занятия спортом необходимы в любом возрасте
Согласно опросу, в возрасте от 18 до 40 лет не реже двух раз в неделю спортом занимаются 40% респондентов, но с возрастом объем физической активности снижается, и в возрасте от 55 до 64 лет спортом занимается только 15 % населения.
Как подчеркивает методический руководитель Anti-Aging Institute Вита Скуя, занятия спортом важны в любом возрасте, в том числе и для пожилых: "Исследования показывают, что регулярная физическая активность помогает улучшить здоровье сердца и кровеносных сосудов, укрепляет мышцы и кости, а также улучшает душевное здоровье и когнитивные функции, таким образом позволяя дольше сохранять здоровье организма. Кроме того, физическая активность снижает риск хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и повышенное кровяное давление, а также помогает сохранять здоровый вес. Последние исследования показывают, что для того, чтобы сохранять высокое качество жизни как можно дольше, важно заниматься спортом не два, а даже три раза в неделю".
К сожалению, данные показывают, что люди все меньше занимаются спортом, несмотря на широкие возможности и общественную инфраструктуру, поэтому В. Скуя отмечает, что важны семейные привычки: "Чтобы изменить негативную тенденцию, в семьях с детьми взрослым важно подавать положительный пример и проявлять инициативу, например, вместе с семьями друзей организуя спортивные дни, участвуя в соревнованиях по бегу или в походах, а также регулярно посещая с детьми спортивные или игровые площадки. Активное участие и пример родителей имеют решающее значение для формирования здоровых привычек у детей", – напоминает эксперт Anti-Aging Institute.
Положительно влияют на все процессы в организме
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня, отмечает, что жители часто оправдывают малоподвижность недостатком времени, таким образом оставляя долгосрочные последствия для организма.
"Регулярная физическая активность и занятия спорта положительно влияют практически на все процессы в организме — улучшается обмен веществ, эффективно сжигая поступившие калории и превращая их в мышечную массу вместо жира, лучше работает иммунная система, защищая от различных инфекций, увеличивается плотность костей, снижая риск развития остеопороза. Также следует помнить об удовлетворении, которое мы испытываем каждый раз после хорошо проведенной тренировки, тем самым улучшая свое настроение. Поэтому очень важно пересмотреть свой распорядок дня и найти в нем место для спорта", – говорит А. Озолиня.
Фармацевт подчеркивает необходимость задействовать разные группы мышц и суставы для равномерного развития всего тела. Чем разнообразнее физические нагрузки, тем лучше. Однако она напоминает, что, занимаясь спортом без контроля со стороны профессионального тренера, важно не забывать о предварительной разминке во избежание неприятных травм, и увеличивать нагрузку постепенно.
"Формула успеха физической активности – это, безусловно, разнообразие, регулярность и применение нагрузки к возможностям организма в момент ее применения. При соблюдении этой формулы существует большая вероятность того, что биологический возраст организма будет не так быстро увеличиваться, или даже уменьшится", – говорит фармацевт.
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