Видео Зеленский: На вооружении Украины появился новый реактивный дрон "Паляница"

"За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 000 ракет различных типов и более 33 000 крылатых ракет. Атаки на наши города можно остановить ударами по носителям этого оружия - российским самолетам на военных аэродромах", - говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.

"Вчера впервые в боевых целях было использовано наше новое оружие - украинский ракето-дрон дальнего радиуса действия "Паляница". Он разработан нашими собственными силами для уничтожения атакующего потенциала противника," - сообщил Зеленский.

"Ракето-дронов становится все больше, так же как и наших ударных беспилотников дальнего действия, результаты [ударов] которых мы видим практически каждый день", - подчеркнул президент Украины.

Footage of the testing of the new Ukrainian drone 'Palyanitsa' pic.twitter.com/JLWX39dhl9 — Preston Stewart (@prestonstew_) August 24, 2024