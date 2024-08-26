На вооружение Украины поступил реактивный дрон собственной разработки "Паляница", в зоне действия которого более двух десятков российских военных аэродромов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Видео ⟩ Зеленский: На вооружении Украины появился новый реактивный дрон "Паляница"
"За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 000 ракет различных типов и более 33 000 крылатых ракет. Атаки на наши города можно остановить ударами по носителям этого оружия - российским самолетам на военных аэродромах", - говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.
"Вчера впервые в боевых целях было использовано наше новое оружие - украинский ракето-дрон дальнего радиуса действия "Паляница". Он разработан нашими собственными силами для уничтожения атакующего потенциала противника," - сообщил Зеленский.
"Ракето-дронов становится все больше, так же как и наших ударных беспилотников дальнего действия, результаты [ударов] которых мы видим практически каждый день", - подчеркнул президент Украины.
Footage of the testing of the new Ukrainian drone 'Palyanitsa' pic.twitter.com/JLWX39dhl9— Preston Stewart (@prestonstew_) August 24, 2024
В опубликованной Зеленским в соцсетях видеозаписи говорится, что союзники не позволяют использовать поставленное ими вооружение для атак на российские военные аэродромы, поэтому Украина начала дотационную программу для частных ракетных проектов, вкладывала средства в принадлежащие государству конструкторские бюро и дерегулировала эту сферу, чтобы простимулировать ее. "Паляница" была разработана за полтора года, и это первый результат этих попыток.
"Паляница" запускается с платформы на земле. Двигатель - турбореактивный. Стоимость ракетного дрона горазда ниже, чем у его аналогов, и работа рад снижением расходов и увеличением производства продолжается", - говорится в видеозаписи.
В ней говорится, что задачей "Паляницы" является "защита мирных жителей, уничтожая атакующий потенциал противника. И делать это на его территории".
Паляница - традиционный украинский пшеничный хлеб. Фонетически трудное слово "паляница" используется как своеобразный тест для проверки способности иностранцев говорить по-украински. Во время российского вторжения это слово использовалось для выявления пленных русских солдат, выдававших себя за украинцев, но произносивших его неправильно.
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