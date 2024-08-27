Сырский заявил, что ВСУ взяли в плен 594 российских военных в Курской области

Значительное число российских пленных были солдатами срочной службы, отмечали авторы публикации.

На прошлой неделе корреспонденты Би-би-си установили, что с начала наступления ВСУ в Курской области на связь не выходят десятки солдат срочной службы, охранявших границу. Пока военкоматы молчат, а власти рапортуют об отсутствии потерь, как минимум 38 призывников находятся в плену у украинской стороны, и уже подтверждена гибель двух срочников.

На основании открытых источников Би-би-си установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.

24 августа Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными по формуле «115 на 115». По сведениям российских телеграм-каналов, в результате домой вернулись некоторые российские срочники, попавшие в плен в Курской области.

«Отвлечение значительных сил противника»

Сырский объяснил необходимость наступления желанием Украины «создать зону безопасности, прекратить обстрелы с территории РФ, защитить гражданские объекты Сумской области, а также опередить противника».

Вместе с тем, главком ВСУ признал, что «одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь с Покровского, Кураховского».