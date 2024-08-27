Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время операции в Курской области украинские военные взяли в плен 594 российских солдат. По словам Сырского, Россия была вынуждена перебросить на Курское направление 30 тыс. военных, и эта цифра продолжает расти.
Сырский заявил, что ВСУ взяли в плен 594 российских военных в Курской области
Во время форума «Украина 2024. Независимость» Сырский заявил, что ВСУ начали наступление в Курской области, поскольку на этом направлении российские силы постоянно обстреливали приграничную территорию Украины.
«Кроме того, противник концентрировал на этом направлении значительное количество войск и планировал проведение наступательной операции на этом направлении», — утверждает главком ВСУ.
«Благодаря успешным действиям наших войск, мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении взяты в плен 594 военнослужащих ВС РФ», — заявил Сырский.
Российское военное ведомство пока не комментировало слова главкома ВСУ о взятых в плен российских военных.
В течение выходных американская газета Washington Post, изучившая видеокадры с российскими пленными во время операции ВСУ в Курской области, сделала вывод, что украинским военным удалось захватить в плен по меньшей мере 247 солдат армии РФ.
Вместе с тем, в публикации было сказано, что видео с российскими пленными продолжают появляться, и при подсчете учитывались только те кадры, которые репортерам удалось верифицировать. Поэтому газета сделала вывод, что реальное число попавших в плен военных РФ намного выше.
Значительное число российских пленных были солдатами срочной службы, отмечали авторы публикации.
На прошлой неделе корреспонденты Би-би-си установили, что с начала наступления ВСУ в Курской области на связь не выходят десятки солдат срочной службы, охранявших границу. Пока военкоматы молчат, а власти рапортуют об отсутствии потерь, как минимум 38 призывников находятся в плену у украинской стороны, и уже подтверждена гибель двух срочников.
На основании открытых источников Би-би-си установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.
24 августа Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными по формуле «115 на 115». По сведениям российских телеграм-каналов, в результате домой вернулись некоторые российские срочники, попавшие в плен в Курской области.
«Отвлечение значительных сил противника»
Сырский объяснил необходимость наступления желанием Украины «создать зону безопасности, прекратить обстрелы с территории РФ, защитить гражданские объекты Сумской области, а также опередить противника».
Вместе с тем, главком ВСУ признал, что «одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь с Покровского, Кураховского».
В течение последних месяцев российские силы в Донецкой области продолжают постепенно приближаться к стратегически важному городу Покровску. Судя по военным сводкам, там армия РФ владеет инициативой и обладает преимуществом перед украинскими войсками — как в численности, так и в огневой мощи.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
«Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает концентрировать основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы его наиболее боеспособные части, — сказал в связи с этим Сырский. — Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что примерно 30 тыс. военнослужащих уже переброшены на Курское направление и эта цифра растет».
Впрочем, по словам Сырского, российские части не покидают Покровское направление, а Москва, наоборот, наращивает там численность своих войск.
Сырский добавил, что в Курской области Украина взяла под контроль 1294 кв км территории и «100 населенных пунктов, расположенных на этой территории».
Официальные российские источники не называют число населенных пунктов в Курской области, находящихся на данный момент под контролем ВСУ. В последний раз подобные цифры приводились с российской стороны 12 августа, когда на совещании у Путина ио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о 28 населенных пунктах, перешедших под контроль украинской армии.
- Россия и Украина обменялись военнопленными — 115 на 115. Освобождены защитники Мариуполя и срочники из Курской области
- Под Курском пропали десятки срочников, растет число погибших добровольцев. Что известно о потерях России в войне
- Те, кого нельзя называть. В Курской области ищут пропавших без вести — стараясь не привлекать внимания