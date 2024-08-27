Ноэль и Лиам Галлахеры возрождают Oasis после 15-летней ссоры. И едут в тур

Зачем им это нужно?

Как пишет корреспондент Би-би-си Нур Нанджи, пока мотивы рок-братьев остаются непонятными, но в качестве возможных причин воссоединения называют желание добиться еще большей популярности — или, возможно, просто как следует заработать.

Оригинальный состав группы Oasis, фото 1993 года Фото: Getty Images

Нельзя исключать, что они снова хотят оказаться в центре общественного внимания. Но ведь Oasis и так уже выпустил семь альбомов, а восемь их синглов взбирались на первую строчку хит-парадов в Великобритании. Можно ли еще что-то прибавить к такому успеху?

Кроме того, нужно помнить о том, насколько плохими были отношения Лиама и Ноэля в течение последних лет. Так что для их примирения, возможно, понадобилось нечто большее.

«После того, как они годами буквально гонялись друг за другом с битами, просто невероятно, что братья, судя по всему, сумели наладить отношения, — сказала нашему корреспонденту музыкальный критик британской газеты Independent Хелен Браун. — Возможно, здесь сыграли роль деньги».

«Нельзя исключать, что они решили отложить в сторону свои разногласия, чтобы набить карманы», — считает журналист.

В 2009 году Ноэль Галлахер заявил, что покидает группу из-за того, что больше не может работать со своим братом Лиамом.

Отношения вокалиста группы Лиама Галлахера и его старшего брата Ноэля, автора большинства текстов Oasis и гитариста, были непростыми с момента образования команды в 1991 году в Манчестере.

Важнейшее явление в рок-музыке

Братья Галлахеры в 2009 году, незадолго до распада группы Фото: Getty Images