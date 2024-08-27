Oasis воссоединяется после 15 лет жесткой ругани между двумя братьями-основателями легендарной британской рок-группы. Ноэль Галлахер и его брат Лиам во вторник подтвердили циркулирующие уже несколько дней слухи о том, что сыграют концертный тур в следующем году.
Ноэль и Лиам Галлахеры возрождают Oasis после 15-летней ссоры. И едут в тур
Ноэль ушел из Oasis в августе 2009 года после драки с Лиамом на фестивале под Парижем. С тех пор они занимались сольными проектами, ни один из которых и близко не достиг того уровня славы, что пришла к братьям, когда они работали вместе.
«Умолкли пушки. Сошлись звезды. Закончилось великое ожидание. Приходите на концерты. По телеку не покажут», — написали Галлахеры в инстаграме Oasis.
И добавили, что никакого особого толчка к примирению не было — они «просто постепенно осознали, что время пришло». И что новую музыку писать пока не собираются.
Концерты уже объявлены на июль и август 2025 года. Тур по Великобритании и Ирландии пройдет на аренах Лондона, Манчестера, Кардиффа, Эдинбурга и Дублина. Билеты поступят в продажу в 9 утра 31 августа.
Группа заявила, что в следующем году это будут единственные концерты Oasis в Европе, однако серия их выступлений описывается как «мировое турне», то есть эксперты ожидают объявления новых дат и площадок в других странах.
До объявления о воссоединении журналисты также писали, что возрожденный Oasis может выступить на фестивале в британском Гластонбери, однако пока эту информацию группа не подтвердила.
Зачем им это нужно?
Как пишет корреспондент Би-би-си Нур Нанджи, пока мотивы рок-братьев остаются непонятными, но в качестве возможных причин воссоединения называют желание добиться еще большей популярности — или, возможно, просто как следует заработать.
Нельзя исключать, что они снова хотят оказаться в центре общественного внимания. Но ведь Oasis и так уже выпустил семь альбомов, а восемь их синглов взбирались на первую строчку хит-парадов в Великобритании. Можно ли еще что-то прибавить к такому успеху?
Кроме того, нужно помнить о том, насколько плохими были отношения Лиама и Ноэля в течение последних лет. Так что для их примирения, возможно, понадобилось нечто большее.
«После того, как они годами буквально гонялись друг за другом с битами, просто невероятно, что братья, судя по всему, сумели наладить отношения, — сказала нашему корреспонденту музыкальный критик британской газеты Independent Хелен Браун. — Возможно, здесь сыграли роль деньги».
«Нельзя исключать, что они решили отложить в сторону свои разногласия, чтобы набить карманы», — считает журналист.
В 2009 году Ноэль Галлахер заявил, что покидает группу из-за того, что больше не может работать со своим братом Лиамом.
Отношения вокалиста группы Лиама Галлахера и его старшего брата Ноэля, автора большинства текстов Oasis и гитариста, были непростыми с момента образования команды в 1991 году в Манчестере.
Важнейшее явление в рок-музыке
Oasis стали одной из наиболее коммерчески успешных британских рок-групп: мировые тиражи их альбомов превысили 50 млн экземпляров.
В середине 1990-х Oasis стала лидером течения в британской музыке, получившего название «бритпоп».
Британская диджей и ведущая Эдит Боумен говорит, что для целого поколения поклонников рок-музыки группа Oasis была невероятно важным явлением, поэтому спрос на билеты их нового тура будет очень высоким.
«Думаю, что для очень многих людей, которые помнят их появление (а я была одной из таких), Oasis был нашими „Битлз“, — сказала она радиостанции Би-би-си Radio 4. — Эта группа понравилась сразу и немедленно. Интересно, что когда я слушала их сегодня утром, то поняла, что в их музыке есть что-то вечное».
«Что мне особенно нравится, так это тот факт, что Oasis — из тех немногих рок-групп, любовь к которым люди передают своим детям, — продолжает она. — Мой брат подсадил на их музыку своего сына, который теперь не может дождаться, пока купит билеты на их концерт. Мой 11-летний сын тоже очень хочет научиться играть их песни на гитаре».