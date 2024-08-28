Двое сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили травмы во время тушения пожара, вспыхнувшего в ангаре в Адажи около полудня во вторник, 27 августа.
Видео ⟩ Двое пожарных пострадали в крупном пожаре в Адажи
Согласно информации, предоставленной VUGD в среду утром, пострадавшие были переданы Службе неотложной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что на улице Леюпес в Адажи загорелся ангар со стройматериалами площадью 450 квадратных метров, а также стройматериалы рядом с ангаром на площади 100 квадратных метров.
Пожарные закончили работу на месте происшествия незадолго до полуночи.
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