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Видео Двое пожарных пострадали в крупном пожаре в Адажи

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Столб дыма от пожара
Столб дыма от пожара Фото: Ekrānuzņēmums

Двое сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили травмы во время тушения пожара, вспыхнувшего в ангаре в Адажи около полудня во вторник, 27 августа.

Согласно информации, предоставленной VUGD в среду утром, пострадавшие были переданы Службе неотложной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что на улице Леюпес в Адажи загорелся ангар со стройматериалами площадью 450 квадратных метров, а также стройматериалы рядом с ангаром на площади 100 квадратных метров.

Пожарные закончили работу на месте происшествия незадолго до полуночи.

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