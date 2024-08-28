Под Тукумсом в аварии погиб человек: его зажало перевернувшимся автомобилем

Около 8:00 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на место аварии в Смардскую волость. В результате ДТП легковой автомобиль оказался на боку в кювете, а погибший был зажат под ним. Спасатели подняли автомобиль с помощью лебедки и достали погибшего.

Как сообщили в Госполиции, авария произошла на дороге Тукумс - Милзкалне - Смарде, когда мужчина 1960 года рождения на автомобиле Volkswagen по неустановленным причинам съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В целом за минувшие сутки в стране зарегистрировано 136 ДТП, в 16 из которых пострадали 16 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 456 протоколов, в том числе 224 - за превышение скорости.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны пять водителей, один находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Только у одного нетрезвого водителя концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе была ниже 1,5 промилле, а остальные будут привлечены к уголовной ответственности.

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