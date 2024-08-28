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В Эстонии подростки убили человека на камеру и выложили видео в интернет

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Двое молодых людей рано утром ворвались в частный дом в тихом дачном пригороде Таммисте и хладнокровно убили пожилого мужчину.
Двое молодых людей рано утром ворвались в частный дом в тихом дачном пригороде Таммисте и хладнокровно убили пожилого мужчину. Фото: Urmas Luik

Рано утром в воскресенье, 25 августа, двое подростков из Эстонии убили 59-летнего мужчину в его собственном доме в деревне Таммисте рядом с городом Пярну, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Александр Шкут

Пятнадцати- и шестнадцатилетний подростки не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Ролик увидели несколько местных жителей. Сейчас видео до сих пор гуляет в интернете.

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