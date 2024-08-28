Рано утром в воскресенье, 25 августа, двое подростков из Эстонии убили 59-летнего мужчину в его собственном доме в деревне Таммисте рядом с городом Пярну, сообщает Rus.Postimees.
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В Эстонии подростки убили человека на камеру и выложили видео в интернет
Перевод: Александр Шкут
Пятнадцати- и шестнадцатилетний подростки не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Ролик увидели несколько местных жителей. Сейчас видео до сих пор гуляет в интернете.