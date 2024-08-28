Пятнадцати- и шестнадцатилетний подростки не только совершили преступление, потрясшее маленький дачный пригород несказанной жестокостью, но и сняли все на видео и выложили запись совершенного кровопролития в интернет. Ролик увидели несколько местных жителей. Сейчас видео до сих пор гуляет в интернете.