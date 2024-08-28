В то время как государство планирует прекратить финансирование классов средней школы с малым количеством учеников и ожидается сокращение числа средних школ, возникает вопрос, смогут ли учащиеся, которые живут далеко от школы, жить в интернатах или, как их сейчас называют, служебных гостиницах. Latvijas Avīze изучила этот вопрос и выяснила, что таких заведений в Латвии недостаточно.
Если школа далеко от дома: достаточно ли в Латвии гостиниц для школьников?
Еще одна серьезная проблема заключается в том, что во многих местах эта услуга является платной. Поэтому получение учащимся образования может зависеть от того, какими средствами располагают его родители.
По данным Латвийского союза самоуправлений, на сегодняшний день в стране служебными гостиницами располагают 31 общеобразовательная средняя школа, 11 государственных гимназий, 23 основные школы, две начальные школы и восемь дошкольных учреждений. Это если не считать специальных учебных заведений и школ-интернатов.
Есть самоуправления, где служебных гостиниц нет вообще, например, в относительно большом Южнокурземском крае. Руководитель краевого управления образования Гинта Кампаре говорит, что средние школы в регионе расположены так, что школьники могут до них добраться, поэтому в служебных гостиницах необходимости нет.
В Риге, где самая высокая концентрация школ, служебные гостиницы есть только при 47-й Рижской средней школе и Агенскалнской государственной гимназии.
Согласно утвержденным департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы расценкам, плата за услуги гостиницы составляла 80 евро в месяц, а в этом учебном году будет увеличена до 100 евро. Столичное самоуправление не софинансирует проживание учащихся в служебной гостинице, поэтому все расходы ложатся на плечи родителей.
В Рижской думе отметили, что для самоуправления вопрос служебных гостиниц не является актуальным, так как школьники в Риге ездят на бесплатном транспорте, который курсирует и до пригородов.
Между тем, по данным Министерства образования и науки, учиться в рижские школы ездят школьники из Валмиеры (53 человека), Екабпилса (49), Вентспилса (25), Лиепаи (24) и Резекне (19). Где эти дети живут в течение учебной недели, для столицы, очевидно, неважно.
Иной подход к этому вопросу в Валмиере - одном из немногих самоуправлений, где число школьников растет, в то время как в других самоуправлениях сокращается. Здесь на средства из европейских структурных фондов построена новая современная служебная гостиница, где могут проживать учащиеся всех общеобразовательных школ Валмиеры.
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