Если школа далеко от дома: достаточно ли в Латвии гостиниц для школьников?

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что во многих местах эта услуга является платной. Поэтому получение учащимся образования может зависеть от того, какими средствами располагают его родители.

По данным Латвийского союза самоуправлений, на сегодняшний день в стране служебными гостиницами располагают 31 общеобразовательная средняя школа, 11 государственных гимназий, 23 основные школы, две начальные школы и восемь дошкольных учреждений. Это если не считать специальных учебных заведений и школ-интернатов.

Есть самоуправления, где служебных гостиниц нет вообще, например, в относительно большом Южнокурземском крае. Руководитель краевого управления образования Гинта Кампаре говорит, что средние школы в регионе расположены так, что школьники могут до них добраться, поэтому в служебных гостиницах необходимости нет.

В Риге, где самая высокая концентрация школ, служебные гостиницы есть только при 47-й Рижской средней школе и Агенскалнской государственной гимназии.