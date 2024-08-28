Видео Кремлевский пропагандист критикует армию РФ. Возникает острый спор с ведущим

Затем бывший заместитель министра иностранных дел России вспоминает Вторую мировую войну, в которой воевал и его отец. Он подчеркивает, что его отцу тоже было бы стыдно за то, как сейчас действует российская армия.

Федорова в очередной раз пытаются перебить другие пропагандисты, но он продолжает говорить.

"Еще раз повторюсь, что мы, к сожалению, питаем иллюзии в отношении Украины - что там все развалится. Извините, но этот турбореактивный беспилотник украинского производства, который уже выпускается, может летать около 560километров", - беспокоится пропагандист Федоров.

Он отмечает, что Украина сейчас производят другие беспилотники, способные летать на расстояние до 2000 километров, предупреждая, что вскоре они смогут атаковать российские заводы на Урале.

Фото: United24/X

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"Ростов, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс - все это примеры того, что [уже] происходит", - предупреждает пропагандист.

Его прерывает один из ведущих, утверждающий, что теракты в упомянутых городах осуществили "местные диверсанты". Начинается бурная дискуссия.

"Какие диверсанты? В Ростове и Саратове?" - спрашивает Федоров. "Диверсанты вроде вас!" отвечает ведущий.

Федоров недоумевает, как в Саратове могут находиться "местные диверсанты" и совершать подобные теракты. В обсуждениях участвуют и другие пропагандисты.