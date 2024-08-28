Во вторник, 27 августа, в прямом эфире российского государственного телевидения произошло необычное событие. Один из пропагандистов Кремля - бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров - начал резко критиковать российскую армию в Украине и в Курской области. Ведущие и другие гости пытались перекричать критику Федорова.
Видео ⟩ Кремлевский пропагандист критикует армию РФ. Возникает острый спор с ведущим
Во вторник российский пропагандистский канал НТВ показал еще одно дискуссионное шоу, в котором собрались пропагандисты и военные "эксперты", донося телезрителям версию Кремля.
Обычно в этой и подобных программах все происходит по плану Кремля. Например, там пытаются рассказать о мощи российской армии, успехах в Украине и о том, как "плохо" обстоят дела на Западе.
Однако во вторник, 27 августа, произошло нечто противоположное - в прямом эфире бывший заместитель министра иностранных дел России Федоров резко раскритиковал российскую армию.
"Не будем забывать, что украинские военные находятся в Курской области уже 21 день", - говорит Федоров. Его тут же прервал один из ведущих, спросив, считает ли он дни.
"Да я их считаю, потому что обидно", - отвечает ведущему Федоров. Один из ведущих пытается сгладить это заявление, пошутив, что он - штатный счетовод.
"Хочу напомнить, что через 84 дня будет 1000 дней [с начала полномасштабного вторжения России в Украину]. Это позор!" - продолжает Федоров.
Ведущий снова пытается вмешаться, подчеркивая, что это лишь "его личное мнение", а также, спрашивая, не подсказали ли ему это "киевские товарищи".
Затем бывший заместитель министра иностранных дел России вспоминает Вторую мировую войну, в которой воевал и его отец. Он подчеркивает, что его отцу тоже было бы стыдно за то, как сейчас действует российская армия.
Федорова в очередной раз пытаются перебить другие пропагандисты, но он продолжает говорить.
"Еще раз повторюсь, что мы, к сожалению, питаем иллюзии в отношении Украины - что там все развалится. Извините, но этот турбореактивный беспилотник украинского производства, который уже выпускается, может летать около 560километров", - беспокоится пропагандист Федоров.
Он отмечает, что Украина сейчас производят другие беспилотники, способные летать на расстояние до 2000 километров, предупреждая, что вскоре они смогут атаковать российские заводы на Урале.
Видео: Зеленский и другие анонсируют беспилотник "Паляница"
Coming soon…— UNITED24 (@U24_gov_ua) August 19, 2024
P is for #Palianytsia pic.twitter.com/kGp0kR1oVR
"Ростов, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс - все это примеры того, что [уже] происходит", - предупреждает пропагандист.
Его прерывает один из ведущих, утверждающий, что теракты в упомянутых городах осуществили "местные диверсанты". Начинается бурная дискуссия.
"Какие диверсанты? В Ростове и Саратове?" - спрашивает Федоров. "Диверсанты вроде вас!" отвечает ведущий.
Федоров недоумевает, как в Саратове могут находиться "местные диверсанты" и совершать подобные теракты. В обсуждениях участвуют и другие пропагандисты.
Через мгновение Федоров снова предупреждает - к украинским дронам нужно относиться серьезно.
"Что вы предлагаете? Собрать все российские вооруженные силы и катком пройтись за сутки через Польшу и до Берлина. И по дороге давить всех подряд", - возмущается один из ведущих.
Затем в дискуссию вмешивается другой пропагандист, кричащий, что России нужно восстановить СМЕРШ [контрразведывательное управление Красной Армии СССР], чтобы ликвидировать пятую колонну.
Федоров прерывает его, говоря, что в России уже есть свой СМЕРШ - ЧВК "Вагнер".
Дальше уже начинаются крики среди пропагандистов, пытающихся перекричать друг друга.
Видео: Пропагандист Федоров критикует российскую армию (на русском языке с английскими субтитрами)
Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Сужском районе, а затем начав стремительное наступление и на сопредельных территориях.
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