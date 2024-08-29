Суд отпускает основателя Telegram Павла Дурова под залог, ему запрещено покидать Францию

Не дожидаясь официальных заявлений правоохранителей, представители мессенджера назвали «абсурдными» попытки возложить ответственность за «злоупотребления» пользователей на платформу или на ее собственника.

Прокуратура опубликовала официальное сообщение о причинах ареста Дурова только в понедельник. Из него стало известно, что дело в отношении неназванных лиц было возбуждено 8 июля после предварительного расследования, которое вел отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры.

В релизе были перечислены 12 составов преступлений, расследованием которых занимались французские следователи, в том числе: администрирование платформы, используемой для незаконной деятельности; отказ от представления правоохранительным органам информации в рамках запроса; хранение и распространение детской порнографии; наркоторговля; мошенничество в составе организованной группы; отмывание полученных преступным путем доходов; оказание «криптологических услуг по обеспечению конфиденциальности».

Роль Дурова была описана как «соучастие», «пособничество», «сговор», но его процессуальный статус — свидетель, подозреваемый и т. п. — не был конкретизирован.

В этом же релизе прокуратура сообщала, что срок ареста Дурова продлен на двое суток — до вечера 28 августа, то есть до максимально разрешенных 96 часов.