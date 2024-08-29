С матерью певицы Марии Наумовой Евгенией Солдатовой (85 лет), всю жизнь проработавшей в Рижском русском театре им. Михаила Чехова, на прошлой неделе случилась неприятная ситуация. И до нее добрались мошенники, несмотря на то, что она не пользуется гаджетами, пишет на этой неделе издание Privātā Dzīve.
"Сейчас это популярный вид мошенничества". Мать Марии Наумовой спаслась из ловушки мошенников
Мария Наумова объясняет, что ее мама не пользуется смартфоном и Интернетом:
"И слава Богу, потому что никто не может ее обмануть, заставив переходить по фейковым ссылкам и переводить деньги. Мама пользуется кнопочным телефоном, но мошенники добрались и до нее. Ответив на телефонный звонок, первое, что она услышала, был женский голос, который мог быть похож на голос моей сестры, которая живет за границей. Женщина плачущим голосом сказала, что наехала на девочку, которую доставили в больницу. Ей разрешили сделать один звонок, прежде чем ее забрали в полицию. Просьба заключалась в том, чтобы срочно найти средства для внесения залога. К счастью, мама сказала, что у нее нет денег. Разговор закончился, и мама позвонила мне", - рассказывает Мария.
Она призывает всех быть бдительными: "В настоящее время звонки от плачущих детей, подобные этому, являются популярным видом мошенничества. Конечно, первая мысль многих пожилых людей - помочь. Человек, который никогда не делал этого сам, не может даже представить, что кто-то мог бы соврать о своей семье. Мама никогда раньше не сталкивалась с такими мошенниками. Мы договорились, что она всегда будет прекращать подобные звонки и немедленно связываться со мной", - подчеркивает Мария.
Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 27 августа!
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