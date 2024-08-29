"Сейчас это популярный вид мошенничества". Мать Марии Наумовой спаслась из ловушки мошенников

"И слава Богу, потому что никто не может ее обмануть, заставив переходить по фейковым ссылкам и переводить деньги. Мама пользуется кнопочным телефоном, но мошенники добрались и до нее. Ответив на телефонный звонок, первое, что она услышала, был женский голос, который мог быть похож на голос моей сестры, которая живет за границей. Женщина плачущим голосом сказала, что наехала на девочку, которую доставили в больницу. Ей разрешили сделать один звонок, прежде чем ее забрали в полицию. Просьба заключалась в том, чтобы срочно найти средства для внесения залога. К счастью, мама сказала, что у нее нет денег. Разговор закончился, и мама позвонила мне", - рассказывает Мария.