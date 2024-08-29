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Беларусь впервые применила авиацию, чтобы сбить российский дрон

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Беспилотник. Иллюстративное фото
Беспилотник. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Беларуси впервые была применена авиация, чтобы сбить российский беспилотник "Шахед", который залетел в ее воздушное пространство, сообщает белорусский мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

Во время российского удара по Украине в ночь на четверг в воздушное пространство Беларуси в Ельском районе Гомельской области залетел российский беспилотник "Шахед", выяснили аналитики центра.

После того как беспилотник вошел в воздушное пространство Беларуси, белорусский военный истребитель преследовал его около 20 минут, и в 3:55 в Ельском районе прозвучало не менее двух взрывов, а в небе была видна яркая вспышка.

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда Воздушные силы Республики Беларусь осуществили попытку уничтожения в небе реальной военной цели", - говорится в сообщении.

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