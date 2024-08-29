Беларусь впервые применила авиацию, чтобы сбить российский дрон

Во время российского удара по Украине в ночь на четверг в воздушное пространство Беларуси в Ельском районе Гомельской области залетел российский беспилотник "Шахед", выяснили аналитики центра.

После того как беспилотник вошел в воздушное пространство Беларуси, белорусский военный истребитель преследовал его около 20 минут, и в 3:55 в Ельском районе прозвучало не менее двух взрывов, а в небе была видна яркая вспышка.

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда Воздушные силы Республики Беларусь осуществили попытку уничтожения в небе реальной военной цели", - говорится в сообщении.

❗️Aviation was used for the first time in Belarus to shoot down a Shahed drone



According to @Hajun_BY, last night, during another Russian attack against Ukraine, one of the Shahed drones again flew into the territory of Belarus in Yelsk district. It happened at 03:30.

1/3 pic.twitter.com/QwfqEvR4rI — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) August 29, 2024

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