В России по подозрению в мошенничестве задержан бывший заместитель министра обороны

Следственный комитет отмечает, что с 2021 по 2024 год Попов, "отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым".

По информации учреждения, за счет парка бывший заместитель министра "организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок", а также "принуждал руководителей коммерческих компаний, у которых были контракты с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их".

"В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей (4,9 млн евро - ред.). Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела", - говорится в заявлении Следственного комитета РФ.

По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, Попов задержан.

"Медуза" отмечает, что Попов был освобожден от должности заместителя министра обороны Владимиром Путиным в июне этого года.

С апреля в России задержаны уже как минимум четыре генерала: бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, глава главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

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