Подсчитано, сколько первоклассников пойдет в Риге в школу в этом году

Мэр Риги Вилнис Кирсис на пресс-конференции главной задачей нового учебного года назвал переход на обучение на латышском языке, который начался еще в прошлом учебном году. Он отметил, что количество учителей, которые могут перейти на преподавание на госязыке, сокращается. В то же время мэр уверен, что самоуправление сумеет найти решение этой проблемы.

Говоря о сети школ в столице, Кирсис отметил, что Риге нужно как минимум пять новых школ.

В настоящее время ремонтные работы еще ведутся в 83 учебных заведениях - 42 школах и 41 детском саду, и они будут продолжаться в течение учебного года. Как пояснил вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс, такая ситуация возникла из-за того, что последний кредит от государства на ремонт школ был получен только 20 августа.

Также продолжается реализация восьми проектов по благоустройству спортивных площадок возле школ, а в течение двух лет самоуправление планирует создать шесть новых центров естественных наук. В общей сложности на благоустройство школ и детских садов в столице выделено 32 млн евро.

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