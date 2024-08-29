Через неделю после 99-летия умерла скульптор Эви Упениеце

Эви Упениеце была автором множества выдающихся работ.

В 2015 году Эви Упениеце была признана почетной жительницей Адажи, а в 2021 году награждена орденом Трех звезд.

Скульптор освоила ремесленное мастерство в Латвийской академии художеств у классиков латвийской скульптуры Теодора Залькалнса, Карлиса Земдеги и Эмиля Мелдерса. После учебы стала участвовать в групповых выставках в Латвии, СССР, а также за рубежом.

Эви Упениеце провела более 20 персональных выставок во многих музеях и галереях как в Латвии (в том числе в Адажском культурном центре), так и в мире. Ее работы находятся в музейных коллекциях в Латвии, частных коллекциях в Швеции, Дании, Норвегии, США. Среди ее работ - портреты актрис Астриды Кайриши, Вии Артмане, Эльзы Радзини и других персон.

Прощание с Эви Упениеце состоится на следующей неделе в Риге на кладбище Райниса.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким скульптора.

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