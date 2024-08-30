Эстонским подросткам, убившим человека и заснявшим это, грозит 10 лет тюрьмы

Подросткам, подозреваемым в жестоком убийстве пожилого человека в деревне Таммисте под Пярну, грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения, поскольку закон не предусматривают более суровых мер наказания для несовершеннолетних, сообщает Rus.Postimees.