Павлу Дурову в Париже предъявили обвинение, но отпустили под залог. Что дальше?

Камински — известный парижский адвокат, который, как указано на сайте его конторы, в разное время представлял интересы рэперов Lacrim, Koba la D и Kaaris; Энтони Ласаревича, выдававшего себя за экс-министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана; "человека-паука" Вьерана Томича, укравшего из Музея современного искусства в XVI округе Парижа картины Пикассо и Матисса.

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Запрет покидать Францию, необходимость отмечаться в полиции — это надолго?

Дуров был отпущен на свободу под так называемый "судебный надзор" под залог в 5 млн евро с обязательством два раза в неделю отмечаться в полицейском участке. Ему также запрещено покидать пределы Франции, гражданином которой он является с августа 2021года (гражданство, как выяснили журналисты, он получил по редко применяющейся схеме, за "вклад во влияние Франции").

Дуров также является гражданином России, где он родился, небольшого островного государства на Карибах Сент-Китс и Невис, а также Объединенных Арабских Эмиратов, где находится штаб-квартира Telegram.

Все имеющиеся паспорта на время судебного надзора у Дурова изъяты, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его защитника.

Срок надзора и, соответственно, сроки пребывания во Франции (а последние несколько лет Дуров жил в ОАЭ) в официальном сообщении прокуратуры не были обозначены. Означает ли это, что Дуров будет вынужден надолго переехать во Францию?