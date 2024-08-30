Видео Линии разрешают, знак - запрещает! Кто прав? В Риге несколько водителей получили спорный штраф

В день совершения нарушения за рулем автомобиля находился сын Иниты. Он оставил машину припаркованной перед домом на улице Томсона, 32.

Несмотря на то, что парковочное место обозначено горизонтальной разметкой, он получил "подарок" от рижской муниципальной полиции.

Белые линии действительно только недавно проведены. А у этого конкретного здания, после получения сообщений от жителей, муниципальная полиция уже привлекла к ответственности 25 автовладельцев.

Некоторым из них в качестве превентивной меры были вынесены предупреждения, поскольку водители находились около машин. Правоохранители также понимают всю неоднозначность ситуации, но правила есть правила.

Оказывается, здесь будет платная парковка Rīgas satiksme, которая начнет работать в ближайшее время.

Муниципальная компания понимает возникшую путаницу и возможную неправильную трактовку, поэтому, обратилась в ответственные ведомства, чтобы ситуация разрешилась в кратчайшие сроки и у водителей не осталось неясностей.

Не исключено, что Rīgas satiksme могло бы провести переговоры с Рижской думой и полицией, чтобы аннулировать все выданные в этом месте штрафы, предполагает программа.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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