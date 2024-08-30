Днем в пятницу, 30 августа, движение в Рижском районе в направлении Юрмалы и Саулкрасты может замедлиться, сообщили представители Latvijas valsts ceļi.
LVC: в окрестностях Риги ожидается медленное движение транспорта
Жителям предлагается запланировать дополнительное время на дорогу или выбрать время для поездки после обычных часов пик.
Latvijas valsts ceļi напоминает, что на 59 участках государственных автомагистралей продолжаются строительные работы и необходимо учитывать, что на этих участках введено ограничение движения.
Жителям могут ознакомиться с картой строительных работ на сайте www.lvceli.lv, где доступна информация обо всех этапах строительных работ и ограничениях движения на дорогах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!