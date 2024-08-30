Видео Таллинское шоссе перекрыто после аварии: водители жалуются на плохие условия на объездной дороге

Как видно на видео, из-за оживленного движения на дороге скопилась пыль, что затрудняет видимость для водителей. Очевидец также рассказал, что видел на этой дороге и грузовики, в том числе застрявшие - их буксировал трактор.

"Таллиннское шоссе закрыто в том месте, где произошла авария, полиция стоит наготове и направляет всех на объездную дорогу. Но это узкая грунтовая дорога, не подходящая для тяжелых машин, еще и при такой интенсивности движения", - говорит очевидец.

Портал Apollo.lv связался с госпредприятием Latvijas valsts ceļi и Госполицией, чтобы получить дополнительную информацию.

Как сообщается в микроблоге Latvijas valsts ceļi на платформе X (ранее Twitter), место аварии можно объехать и по дороге Коцены-Лимбажи-Туя (P11).

‼️ Bloķēta satiksme negadījuma vietā uz Tallinas šosejas (A1) (45. km), informē @Valsts_policija. Apbraukšana pa reģionālajiem autoceļiem Duči- Limbaži (P53) un Kocēni-Limbaži-Tūja (P11). https://t.co/74wsfK5HSv pic.twitter.com/nYAEAQGHKZ — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 30, 2024

Как ранее сообщалось, на 45-м километре Таллинского шоссе, у поворота на Тую и Лимбажи, произошла тяжелая авария. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, один человек погиб. Движение затруднено в обоих направлениях.

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