Видео Крупная авария на Таллинском шоссе: один человек погиб

В аварию попали легковой и грузовой автомобили, очевидцы сообщают о погибших. Движение затруднено в обоих направлениях.

Госполиция сообщила TVNET, что на 45-м километре автострады А1 в Скултской волости Лимбажского края столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии один человек погиб. На месте происшествия работает полиция.

Видео: Пробка на месте аварии, видео Sadursme.lv

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