На Таллинском шоссе (A1) у поворота на Тую и Лимбажи произошла тяжелая авария, сообщает Sadursme.lv в социальной сети Facebook.
Видео ⟩ Крупная авария на Таллинском шоссе: один человек погиб
В аварию попали легковой и грузовой автомобили, очевидцы сообщают о погибших. Движение затруднено в обоих направлениях.
Госполиция сообщила TVNET, что на 45-м километре автострады А1 в Скултской волости Лимбажского края столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии один человек погиб. На месте происшествия работает полиция.
Видео: Пробка на месте аварии, видео Sadursme.lv
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