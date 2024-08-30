Пт, 30.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Крупная авария на Таллинском шоссе: один человек погиб

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария на Таллинском шоссе
Авария на Таллинском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums

На Таллинском шоссе (A1) у поворота на Тую и Лимбажи произошла тяжелая авария, сообщает Sadursme.lv в социальной сети Facebook.

В аварию попали легковой и грузовой автомобили, очевидцы сообщают о погибших. Движение затруднено в обоих направлениях.

Госполиция сообщила TVNET, что на 45-м километре автострады А1 в Скултской волости Лимбажского края столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии один человек погиб. На месте происшествия работает полиция.

Видео: Пробка на месте аварии, видео Sadursme.lv

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх