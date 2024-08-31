Фото, видео "Мыть ж*** лучше, чем вытирать салфетками": в Таллинне прошел первый ужин с "паршивым обслуживанием"

Липкое меню, драки, хамство, крики и гости в шапочках из фольги - хуже вечера в ресторане сложно себе даже представить! А люди готовы за такое паршивое обслуживание еще и платить деньги. По крайней мере так думают организаторы вечеринки Shitty Dinner: необычное мероприятие много лет с успехом велось на эстонском языке, а теперь будет проходить и на русском, сообщает издание Limon.