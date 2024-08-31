Липкое меню, драки, хамство, крики и гости в шапочках из фольги - хуже вечера в ресторане сложно себе даже представить! А люди готовы за такое паршивое обслуживание еще и платить деньги. По крайней мере так думают организаторы вечеринки Shitty Dinner: необычное мероприятие много лет с успехом велось на эстонском языке, а теперь будет проходить и на русском, сообщает издание Limon.
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Фото, видео ⟩ "Мыть ж*** лучше, чем вытирать салфетками": в Таллинне прошел первый ужин с "паршивым обслуживанием"
Ужин в ресторане с необычным обслуживанием начался с опозданием: гостей Shitty Dinner (с англ. - "паршивый ужин") задержали у входа, а когда наконец-то впустили, их ждала неожиданная картина - все стулья были подняты на столы, словно никого там и не ждали. Посетителям пришлось самостоятельно искать себе места и расставлять стулья.
Как только все расселись, в зале врубили на всю катушку "Владимирский централ". Официанты начали разносить стаканы. Правда, достались они далеко не всем - некоторые посетители с недоумением обнаружили, что им придется пить игристое прямо из бутылки.