Видео Нарушают правила? В Риге снова замечена группа молодых людей на мотороллерах

По свидетельствам очевидца TVNET, молодые люди очень в дерзкой манере пересекли перекресток и не соблюдали порядок движения по полосам.

Как уже сообщал RUS TVNET, вечером в четверг, 29 августа, на улице Краста в Риге были замечены несколько молодых людей, которые ехали на мотороллерах и мешали остальным участникам дорожного движения.

На присланном в четверг видео видно, что вечером по улице Краста перемещаются около 15 молодых людей на мотороллерах, совершая опасные маневры, не соблюдая порядок движения по полосам, угрожая таким образом как собственной, так и чужой безопасности.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить более подробную информацию. Там сообщили, что ранее информации о таком происшествии не получали и указали, что видимая на видео ситуация будет оценено. В первую очередь на видео можно усмотреть признаки агрессивной езды, указали в Госполиции.

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