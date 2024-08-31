Украина нашла способ, как защитить F-16 и обмануть Россию

Согласно имеющейся в распоряжении журналистов информации, украинские солдаты подготовили несколько участков шоссе и магистралей, по которым обычно передвигаются легковые и грузовые автомобили.

На этих дорогах демонтированы разделительные полосы, а также заменен асфальт. Использование автодорог в качестве взлетно-посадочных полос для F-16 происходит с целью снизить риски угроз, главным образом, чтобы самолеты не становились легкой целью для российских ракет, так как России хорошо известно местонахождение украинских авиабаз.

Как указывает французский генерал Мишель Яковлев, в используемом украинской военной авиацией методе нет ничего нового, он и раньше использовался в других странах, в том числе и в НАТО. Однако генерал добавил, что использовать автомобильные дороги для взлета самолетов рискованно, так как взлетно-посадочные полосы авиабаз специально спроектированы для принятия самолетов.

Ранее сообщалось, что первые истребители F-16 попали в Украину в конце июля этого года. Спустя год после того, как союзники Украины организовали так называемую "коалицию истребителей". По информации СМИ, пока что поставлено всего 10 самолетов. Ранее планировалось, что самолеты будут использовать в первую очередь для того, чтобы сбивать российские крылатые ракеты.

На этой неделе стало известно, что Украина один самолет потеряла - причиной катастрофы могла стать выпущенная самими украинцами ракета. "Рассматриваются различные версии, в том числе неправильная работа ПВО, техническая неполадка и ошибка пилота. Однако точные причины будут известны только после окончания расследования", - заявил "Голосу Америки" источник, добавив, что расследование инцидента продолжается.

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